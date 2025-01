Incêndios afectaram 16 mil alunos em Portugal em 2024, diz Unicef

Em todo o mundo, 242 milhões de crianças foram impedidas de ir à escola no ano passado devido a desastres climáticos. É preciso investir na resiliência do sector educativo, pede a Unicef.

Mais de 16 mil estudantes foram afectados por interrupções escolares em Portugal devido a incêndios florestais em 2024, indica um relatório da Unicef sobre os riscos climáticos e o ensino divulgado nesta sexta-feira, Dia Internacional da Educação. A nível mundial, 242 milhões de crianças tiveram a frequência da escola afectada por fenómenos extremos relacionados com as alterações climáticas.

Aprendizagem interrompida: panorama global das interrupções escolares relacionadas com o clima em 2024 é o título do documento que "apresenta, pela primeira vez, uma análise dos riscos climáticos que causaram o encerramento de escolas ou interrupções significativas nos calendários escolares" e o seu impacto nas crianças, do pré-escolar ao ensino secundário, diz um comunicado do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Em Portugal foram afectados 16.093 estudantes devido aos incêndios, cujos impactos vão "desde a destruição de infra-estruturas escolares até à suspensão de aulas por razões de segurança", diz o relatório, embora não avance mais detalhes. Estes impactos, além de limitarem o acesso à educação, afectam o bem-estar físico e emocional das crianças. Acentuam desigualdades já existentes e ameaçam o futuro dos alunos.

Mas fenómenos meteorológicos extremos relacionados com as alterações climáticas, como ondas de calor, ciclones tropicais, tempestades, inundações e secas, prejudicaram no ano passado o ensino de pelo menos 242 milhões de estudantes em 85 países. E 74% dessas crianças vivem em países de baixos ou médios rendimentos.

74% das crianças que foram impedidas de ir à escola devido a fenómenos relacionados com o clima vivem em países de baicos e médios rendimentos

Ásia mais afectada

O mês de Abril foi o mais complicado a nível global, com ondas de calor em vários locais do globo, que afectaram 119 mil estudantes, normalmente através o encerramento das escolas. Bangladesh, Camboja, Índia, Filipinas e Tailândia foram os países mais afectados, e o Sul da Ásia a região mais fustigada, com 128 milhões de crianças afectadas.

Em África, onde já há mais de 107 milhões de crianças que não frequentam a escola, as perturbações climáticas de 2024 puseram mais 20 milhões de crianças em risco de deixarem as aulas. Os riscos são múltiplos. Por exemplo, na Etiópia e no Quénia, em 2021, o casamento infantil aumentou mais de 90% nas regiões mais afectadas pela seca, o que afastou as meninas da escola.

"Os fenómenos meteorológicos extremos fazem estourar os sistemas educativos e dificultam o trabalho dos professores, exacerbando a crise global de ensino. Os efeitos das alterações climáticas danificam as infra-estruturas e obrigam a utilizar as escolas como abrigos para famílias deslocadas, o que limita ainda mais o acesso à educação", diz o relatório.

As crianças não só têm o ciclo de aprendizagem perturbado, como correm riscos acrescidos de doença física e mental. "As alterações climáticas e as perturbações do sistema educativo são dois desafios interligados que se reforçam um ao outro. É crucial resolver os dois problemas em simultâneo", pede a Unicef.

Educação ignorada pelos políticos

Em pelo menos em 20 países a escola parou a nível nacional, devido a desastres relacionados com clima, como ondas de calor, cheias, incêndios.

Foto As crianças têm enfrentado múltiplas ondas de calor na Inídia ao longo dos últimos anos Hindustan Times/Getty

A Índia foi o país em que mais crianças foram impedidas de ir à escola por causa de fenómenos relacionados com o clima (ondas de calor): 54,7 milhões. No México, 13 milhões. No Afeganistão, quase 11 milhões de crianças foram obrigadas a ficar em casa pelo mesmo motivo.

A Unicef pede aos líderes globais e ao sector privado medidas urgentes "que protejam as crianças dos crescentes efeitos das alterações climáticas", incluindo "integrar, explicitamente, a educação para as alterações climáticas nos currículos educativos e abordar os impactos das alterações climáticas na educação nas políticas e planos nacionais".

A agência das Nações Unidas quer também que aumente o financiamento para melhorar a resiliência climática do sector da educação e que se reforce a recolha de dados sobre os impactos dos fenómenos climáticos na educação.

"A educação é um dos serviços mais afectados pelas perturbações causadas por fenómenos climáticos, mas é frequentemente ignorada nos debates políticos, apesar do seu papel essencial na preparação das crianças para se adaptarem às alterações climáticas", disse a directora executiva da Unicef, Catherine Russell, citada no comunicado.