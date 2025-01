Icebergue gigante pode atingir a ilha da Geórgia do Sul e pôr em perigo animais

O maior icebergue do mundo, o A23a, está a aproximar-se perigosamente da ilha britânica Geórgia do Sul, arriscando dificultar a vida de muitos animais selvagens da ilha, adianta um artigo na BCC News. “Os icebergues são inerentemente perigosos. Ficaria extraordinariamente feliz se falhasse a ilha”, disse o capitão Simon Wallace, do navio Pharos da Geórgia do Sul, que falou ao site britânico.

Com 3528 quilómetros quadrados, a Geórgia do Sul fica a 1400 quilómetros a leste das ilhas Malvinas, no Sul do oceano Atlântico. Descoberto por James Cook, em 1775, o território insular é inóspito, especialmente nas vertentes viradas para sul, com muitos glaciares e vários picos acima dos 2000 metros de altitude. No entanto, a ilha tem uma vida selvagem rica, com populações de pinguim-rei, lobo-marinho-antárctico, elefante-marinho-do-sul, albatroz-gigante, pinguim-de-sobrancelha-branca, pinguim-de-barbicha, entre outras espécies.

Nas últimas décadas, vários icebergues aproximaram-se da ilha, com consequências para aqueles animais. Em 2004, o icebergue A38, que se tinha desprendido da plataforma de gelo Filchner-Ronne, na Antárctida Ocidental, em 1998, acabou por encalhar na plataforma continental junto do território. Por ficar imobilizado ali, o icebergue impediu que as crias de pinguins, lobos e elefantes-marinhos acedessem às zonas de alimentação marinhas, levando à morte dos animais.

Foto Imagens do icebergue obtidas em Outubro e Novembro de 2023 Copérnico/União Europeia

“A Geórgia do Sul está situada num corredor de icebergues, por isso são esperados impactos tanto para os cardumes como para a vida marinha, mas ambos têm uma grande capacidade de se adaptarem”, adianta Mark Belchier, ecologista marinho e conselheiro para os assuntos da ilha, citado pela BBC News. Agora, é o A23a que está numa possível rota de colisão com a ilha.

Viagem conturbada

Tal como o A38, também o A23a se desprendeu da mesma plataforma de gelo Filchner-Ronne. Nos nomes dos icebergues, a letra corresponde a uma área específica no mapa da Antárctida, ao passo que o número diz respeito a uma ordem definida pela British Antarctic Survey. Logo por aqui se percebe que o icebergue A23a, com um número mais baixo, é mais antigo do que o A38. Ele formou-se em 1986, mas ficou três décadas encalhado nas águas do oceano Antárctico.

O A23a só voltou a mover-se em 2022 – uma plataforma de gelo com 3500 quilómetros quadrados (o distrito de Coimbra tem 3956 quilómetros quadrados) e 400 metros de espessura, a navegar para norte. Em 2024, o icebergue voltou a ficar preso num vórtice oceânico durante 800 metros. Só em Dezembro passado é que se libertou dessa prisão e retomou uma rota.

Uma imagem obtida por um dos satélites Sentinel-3, do programa Copérnico da União Europeia, a 12 de Dezembro de 2024, mostra o icebergue quando se encontrava 400 quilómetros a sudoeste da ilha da Geórgia do Sul. Agora, está a cerca de 280 quilómetros de distância. À medida que o icebergue se dirige para norte e está em contacto com águas mais quentes, o seu tamanho vai diminuindo e grandes pedaços de gelo partem-se e bóiam na água à sua volta.

Por se ter desprendido há tantas décadas da Antárctida, é pouco provável que a existência do A23a seja uma consequência do aquecimento global. Contudo, é provável que a existência de icebergues se torne cada vez mais frequente no futuro, com o avanço das alterações climáticas.

O icebergue A76, que se desprendeu em 2021 da Antárctida e tinha então uma área superior a 4000 quilómetros quadrados, aproximou-se da Geórgia do Sul em 2023, com o risco de encalhar junto da ilha e assustando os marinheiros e os pescadores. “Pedaços do icebergue estavam inclinados, por isso pareciam-se com grandes torres de gelo”, explicou Mark Belchier. “Era uma cidade de gelo vista no horizonte.”