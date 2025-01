Governo alerta para a possibilidade de inundações no Tejo e Mondego

A ministra do Ambiente alertou para a possibilidade de inundações nas localidades das margens dos rios Tejo e Mondego e indicou que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) está a controlar a situação, em contacto com presidentes dos municípios abrangidos.

“A região do Tejo é a que nos causa mais preocupação. Poderá haver alguma preocupação no Mondego, são as duas zonas piores”, disse Maria da Graça Carvalho, em Bruxelas, na Bélgica, antevendo os efeitos da passagem da tempestade Éowyn a Portugal continental nesta sexta-feira e sábado, após o que foi já uma semana de chuva intensa.

Em simultâneo, a APA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e a Protecção Civil estão a trabalhar com as autoridades espanholas para fazer uma avaliação do caudal do Tejo: “Temos ainda capacidade de retenção no lado espanhol e no lado português”, disse a ministra

Em simultâneo, serão verificadas “todas as descargas” feitas do lado espanhol, para evitar que o caudal do rio aumente e que a precipitação o faça transbordar, levando a inundações.

A Protecção Civil de Santarém tinha já previsto na quinta-feira um aumento dos caudais do rio Tejo. “As previsões meteorológicas e as descargas das barragens e afluentes da bacia hidrográfica do Tejo geraram um aumento considerável dos níveis hidrométricos e caudais”, alertava, em comunicado

"Atendendo ainda aos avisos meteorológicos e estado de alerta especial para precipitação para a sub-região da Lezíria do Tejo e para as restantes sub-regiões, é expectável um agravamento dos caudais com consequente influência" na bacia do Tejo, sublinha a Protecção Civil, tendo indicado "constrangimentos" em alguns municípios.

Se no Tejo e no Mondego a situação pode preocupar, a ministra considerou que noutras partes do país a precipitação elevada está a ser benéfica.

"Vai chover em todo o país, e para o Algarve tem sido uma bênção. Não esperamos inundações no Algarve, temos uma das albufeiras a 71% [Odeleite], que era uma coisa que não se via há muitos anos”, sustentou.