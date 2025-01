Vem aí ‘o outro’ Dia do Vinho do Porto. Cinco sugestões para celebrar o generoso

A dar um empurrãozinho àqueles que só abrem uma garrafa de vinho do Porto em dias especiais, está aí o Dia Internacional do Vinho do Porto. A celebração oficial do generoso é em Setembro, mas isso não impede que o celebremos em Janeiro também.

Recordando e explicando: a generalidade das entidades envolvidas na produção, promoção e comercialização do vinho do Porto celebram-no a 10 de Setembro, o dia da demarcação da região vitivinícola do Douro, nos idos de 1756, pelo Marquês de Pombal. Mas, em 2012, depois de uma acção de promoção do nosso generoso nos EUA, o grupo Wine Origins Alliance sugeriu o 27 de Janeiro como "International Port Wine Day".

Provas exclusivas na Quinta do Pessegueiro

Na quinta do francês Roger Zannier, em Ervedosa do Douro, São João da Pesqueira, haverá provas exclusivas na semana de 27 a 31 de Janeiro, logo a partir das 9h30. A ideia do produtor é celebrar o Port Wine Day mostrando diferentes perfis de vinho do Porto. E é uma boa ideia, embrulhada pela paisagem do Alto Douro Vinhateiro, Património Mundial da UNESCO, pelos 28 hectares de vinhas da Quinta do Pessegueiro e por uma adega de arquitectura simultaneamente moderna e funcional, assinada pelo ateliê Oitoemponto.

Na adega da Quinta do Pessegueiro, uma obra da Oitoemponto, os processos inerentes à produção de vinhos são todos por gravidade Direitos Reservados Pelo Port Wine Day, a 27 de Janeiro, a Quinta do Pessegueiro promove uma prova que pretende mostrar diversidade dentro do vinho do Porto Direitos Reservados Fotogaleria Na adega da Quinta do Pessegueiro, uma obra da Oitoemponto, os processos inerentes à produção de vinhos são todos por gravidade Direitos Reservados

Do seu portefólio, dará a provar aos visitantes dois Portos brancos — um clássico, digamos assim, com 78 gramas de açúcar por litro e 18% de álcool e um "Porto Branco Leve Seco", com apenas 27 gramas de açúcar e 17% de álcool —, um Late Bottled Vintage (LBV) de 2011 — o primeiro Porto lançado pela Quinta do Pessegueiro — e Portos Vintage de 2016, 2018 e 2021. A experiência custa 30 euros por pessoa e está limitada a grupos de oito por prova e aos seguintes horários: 9h30, 11h, 14h30 e 16h. É, por isso, aconselhado fazer reserva (através do email reservas@zannier.com ou do telefone 254 422 081).

Quinta da Vacaria abre sala privada

A Sala Vintage, na adega da Quinta da Vacaria, no Peso da Régua, é onde este produtor guarda os seus Portos mais antigos. Só é aberta para eventos privados e / ou ocasiões especiais. Os proprietários da quinta entenderam que era esse o caso do Port Wine Day e abrirão o espaço para não um mas cinco dias de provas, de 27 a 31 deste mês.

Um Vintage, um LBV e três tawnies numa prova com a duração de uma hora e limitada a dez pessoas. A experiência, "guiada por especialistas", custa 200 euros por pessoa, estará disponível entre as 9h e as 18h e sob marcação prévia (através do número 964 430 091 ou do email loja@quintadavacaria.pt). O enoturismo é uma aposta recente da Quinta da Vacaria, que abriu em 2024 um hotel de cinco estrelas e se prepara para abrir este ano um restaurante e um museu.

Já conhece a School of Port?

Quem disse que fazer um curso de vinhos custa um dinheirão? A School of Port é uma iniciativa online da Symington Family Estates, de registo gratuito e direccionada àqueles que se interessam pelo vinho do Porto e pelo Douro. E tem um segundo objectivo: "desmistificar" o generoso junto do "consumidor do século XXI".

No site do projecto, há duas formações para quem quiser saber mais sobre vinho do Porto, organizadas em dois graus de expertise. O curso "The Essentials" reúne vários vídeos curtos que abordam temáticas que vão desde o terroir onde nasce o vinho 'tratado', como é popularmente conhecido na região duriense, até à pisa a pé e ao envelhecimento em madeira. Nos cinco vídeos, igualmente curtos mas não tão curtos, do curso "The Masters" já se abordam "os diferentes estilos de Porto", com contributos de especialistas convidados. Para além do conteúdo audiovisual, há um glossário e várias infografias.

Nada como ter um mapa à mão

Seja por ocasião do Dia do Vinho do Porto, pelo International Wine Port ou simplesmente porque sim, este mapa do Douro é uma bela maneira de surpreender um aficionado por vinhos, por Porto e / ou pelo Douro. E não, não falamos da obra do Barão de Forrester (O Douro Portuguez e Paiz adjacente contando do rio quanto se pode tornar navegável em Espanha) — embora esse mapa seja "o" mapa a oferecer a quem gosta destas matérias e tem lá em casa uma parece que o mereça.

O projecto The House of Wine, escola de vinhos fundada por Sara Matos, há cinco anos, em Coimbra, tem este belíssimo objecto desenhado por Joana Corker, com 40 por 30 centímetros e duas faces. De um lado, exibe o mapa da demarcação geográfica; no outro, tem "pequenos mapas dos solos, da temperatura média e da pluviosidade, assim como textos sobre demarcação da região, os solos, as castas e os vinhos". Custa 25 euros e pode ser adquirido online, "em formato livrinho, ou sem dobras e enviado num tubo cilíndrico de expedição".

Pormenor do mapa da região vitivinícola do Douro editado pela The Wine House Direitos Reservados Sara Rodrigues Matos, fundadora e directora da The Wine House, em Coimbra, com outro dos mapas que a sua escola editou Direitos Reservados Fotogaleria Pormenor do mapa da região vitivinícola do Douro editado pela The Wine House Direitos Reservados

Um cocktail de Porto no Red Frog

Em Lisboa, o Red Frog é (também) conhecido por dar tudo por tudo a trabalhar o que é nosso. E esse património de ingredientes inclui o vinho do Porto. Desde 2017 que o bar, na lista dos 100 melhores do mundo, trabalha nos seus cocktails um fortificado que, nas palavras de Paulo Gomes, bartender e um dos fundadores, "é superversátil se soubermos o que extrair dele”.

Em Agosto, o responsável explicava à jornalista Clara Silva, que o Porto consegue entregar tudo aquilo que a coquetelaria já está habituada a fazer com um vermute. "Um Manhattan ou um Negroni, por exemplo.”