Pode um tinto ter frescor marinho e densidade?

Um desafio este Brejinho da Costa Brejinho da Costa 2022, um tinto desenraizado do calor extremo e cultivado sob influência do mar, na Península de Setúbal.

Nas abundantes, e quase sempre divertidas ou interessantes, discussões sobre as castas de uma região como o Douro aplica-se por vezes o dilema do arroz e da batata frita, dos Beatles ou dos Rolling Stones ou, por que não, da dúvida entre Caetano Veloso e Chico Buarque. Claro que o motivo de tão acalorada discussão recai normalmente na dupla Touriga Nacional/ Touriga Franca, o que abre espaço para dissertações sobre a potência aromática ou da fruta versus a austeridade e a definição, sobre o valor intrínseco de cada uma ou do papel que têm ou podem ter num lote. Declaração de interesses: o autor destas linhas prefere, salvo algumas excepções, arroz, os Stones, Caetano e a Touriga Francesa.

A cada passo vão-nos aparecendo vinhos de outras regiões do país feitos a partir destas castas nobres do Norte — e, no caso da Touriga Nacional, em especial do Centro. No caso da Touriga Nacional, a história é antiga, o que levou o senador dos críticos de vinho em Portugal, João Paulo Martins, a declarar em tempos que era sem dúvida a casta mais plantada nos rótulos de Portugal. Mais recentemente, também a Touriga Francesa (que um certo modismo sem sentido transformou em Franca) emigrou para outras paragens. Nem sempre com sucesso, diga-se. Mesmo no Douro, a Touriga Franca é uma casta societária, de lote, e são raras as experiências de monovarietais arrebatadoras.

Eis senão que nos surge como desafio um Touriga Franca desenraizado do calor extremo e cultivado sob influência do mar. Um tinto opulento no corpo, com tanino a condizer com os pergaminhos da casta, mas com um perfil aromático intrigante, uma magnífica textura e uma identidade original, até estranha. Numa prova cega, seria muito difícil identificar a casta e a origem. Porque, tendo frescor marinho, este tinto tem também densidade, e volume, e tendo acidez, tem também fruta madura. É por isso um tinto surpreendente e muito bem feito. Um caso de transfiguração bem-sucedido. E a um preço muito sensato.