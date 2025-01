Telemóveis nas cadeias: inibidores de sinal são mesmo para avançar

A ministra da Justiça Rita Alarcão Júdice anunciou que o Governo quer avançar ainda este ano com um concurso público internacional para a existência de inibidores de sinal nas cadeias.

"Porque muitas vezes estes telemóveis que são utilizados nas cadeias são utilizados também na preparação da fuga ou até da perpetuação de alguma actividade criminosa", disse Rita Alarcão Júdice, na Grande Entrevista da RTP3, na quarta-feira à noite.

"Nós estamos neste momento a fazer uma análise técnica. Vamos fazer um concurso ainda este ano. Eu espero que possa ser lançado ainda este ano", acrescentou, revelando que o investimento em inibidores de sinal deverá rondar os dez milhões de euros em todo o sistema prisional do país.

Na sua tomada de posse, o novo director dos Serviços Prisionais, Orlando Carvalho pediu ao Governo mais investimento na segurança das prisões, como a instalação de inibidores de sinal. O assunto ganhou de novo pertinência quando se soube que os cinco reclusos que fugiram do estabelecimento prisional de Vale de Judeus, utilizaram telemóveis - com acesso à internet e redes sociais – para planearem a fuga, apesar de o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais proibir este tipo de equipamentos dentro de muros.

Por lei, os reclusos portugueses podem (salvo algumas excepções) fazer um único telefonema por dia, com cinco minutos de duração máxima, a partir de cabines telefónicas.

Descarta agravar penas na corrupção

A titular da pasta da Justiça abordou também o elevado número de reclusos condenados por violência doméstica em Portugal, tal como já tinha feito no seu discurso no arranque do ano judicial: "Dez por cento da população prisional são agressores no contexto de violência doméstica. Dá para perceber bem a dimensão. O crime de violência doméstica é a segunda causa de morte em Portugal".

Questionada sobre o tema da corrupção, a ministra adiantou que serão contratados mais inspectores para o domínio do combate à corrupção, mas afastou o agravamento das penas.

“Não é um mero aumento da moldura penal que vai dissuadir um crime. O que é importante é que mais do que aumentar as penas, tem de haver prevenção, eficácia e perda do bem proveniente da corrupção”, disse, valorizando o processo de revisão da perda alargada de bens (confisco) que está em curso e cujo anteprojecto foi delineado por um grupo de trabalho que deve ser apresentado até ao final do mês.

“O confisco é essencial, porque é essencial que o crime não compense. Se é perfeitamente identificado que aquele bem provém de uma actividade criminosa, deve ser confiscado. Vamos esperar pela proposta, o anteprojecto vai ser conhecido nos próximos 10 dias, vai ser discutido com operadores judiciários e depois seguirá para o Parlamento. Começámos por aqui, porque achámos que era uma medida importante”, sintetizou, rejeitando alongar-se em comentários sobre a delação premiada.

Questionada sobre o balanço que faz do trabalho do novo procurador-geral da República, Amadeu Guerra, Rita Júdice mostrou-se satisfeita. " Ver diferenças? Acho que vemos todos. Acho importante o empenho e estou satisfeita”, referiu.