Sem quotas para os mais pobres, 41% dos estudantes com escalão A não teriam entrado nos cursos em que foram colocados

Contingente criado em 2023 para os alunos com menos recursos económicos permitiu a entrada de estudantes no superior que, de outra forma, não conseguiriam. Mas está ainda subutilizado.

Sem o contingente prioritário que foi criado em 2023 para os alunos com menos recursos económicos, 41% dos estudantes com escalão A da acção social escolar que entraram nesse ano no curso superior que escolheram não o teriam conseguido fazer. Isto porque a sua nota de candidatura era inferior à nota mínima de entrada através do regime geral de acesso. No entanto, apesar de este contingente estar, em parte, a cumprir o seu propósito, é ainda pouco utilizado pelos estudantes: dos 3367 candidatos elegíveis, apenas 43% optaram por se candidatar por essa via.