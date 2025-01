Um em cada quatro alunos estrangeiros tem um “conhecimento limitado” da língua portuguesa

Embora quase três quartos dos mais de 140 mil alunos estrangeiros tenham nacionalidade brasileira ou de um país da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), um em cada quatro "tem um conhecimento de origem limitado da língua portuguesa" e "pouco ou nenhum contacto" terá tido com a cultura portuguesa antes da sua chegada ao país. "Em alguns casos, em resultado de fluxos migratórios recentes, há alunos estrangeiros que desconhecem até o alfabeto português, não tendo qualquer familiaridade com a língua portuguesa e, consequentemente, enfrentam uma barreira linguística mais difícil de ultrapassar", nota o Ministério da Educação, numa nota informativa enviada às escolas sobre a contratação de mediadores linguísticos e culturais e sobre as alterações na disciplina de Português Língua Não Materna (PLNM).

Estas são duas das medidas previstas no plano Aprender Mais Agora, que foi apresentado no início do ano lectivo, e que tem como objectivo reforçar a qualidade das aprendizagens. Dirige-se, em parte, especificamente aos estudantes estrangeiros.

No arranque deste ano lectivo, chegaram às escolas mais 14 mil novos alunos estrangeiros, dos quais cerca de 3800 são oriundos de países não-CPLP e recém-chegados ao sistema educativo português. Foi este número que serviu de base ao cálculo para a atribuição dos mediadores culturais às escolas.

Serão contratados até 287 mediadores, distribuídos por 319 escolas, sendo que estes procedimentos serão conduzidos pelos próprios agrupamentos. Os técnicos terão "contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, para o exercício de funções até 31 de Agosto de 2025", refere o despacho conjunto dos ministérios das Finanças e da Educação que autoriza a contratação destes profissionais.

Aumentar

A ideia é que estes mediadores trabalhem com os alunos, com os professores, com outros profissionais de educação, mas também com as famílias, integrando as equipas de trabalho pedagógico e colaborando com os docentes em contexto de sala de aula. "Os mediadores não são animadores de actividades no período do recreio ou meros tradutores, mas sim profissionais que trabalham ao lado dos professores, em prol de todos os alunos", realça a tutela na nota informativa.

Mais de 40 nacionalidades

Segundo os dados do ministério, os agrupamentos de escolas têm, em média, alunos de 19 nacionalidades — quase o dobro do que tinham em 2018/2019 (11 nacionalidades). Excluindo os países de língua oficial portuguesa, nos últimos sete anos, chegaram às escolas crianças e jovens vindos, sobretudo, da Índia, Venezuela, Paquistão, Bangladesh, Colômbia, Argentina e Rússia.

No ano passado, 41% dos dos agrupamentos tinham estudantes de 20 ou mais nacionalidades, havendo ainda registo de escolas onde convivem alunos de 46 nacionalidades.

Outras das medidas anunciadas para melhorar o acolhimento e a integração dos alunos estrangeiros é a revisão da disciplina de PLNM e a criação de um nível zero de proficiência, assim como a avaliação dos alunos que a frequentam. Também aqui são deixadas algumas orientações às escolas: o apoio aos alunos que frequentem o nível zero deve alargar-se "às dimensões culturais e emocionais" e este "não deve ser entendido como o equivalente a um ano zero, ou seja, a frequência de um programa intensivo para a aprendizagem da língua portuguesa". "Esse tipo de abordagem, que geralmente antecede o contacto dos alunos com o currículo, pode ser tendencialmente segregador e prejudicar o desenvolvimento dos alunos, ao excluir conteúdos curriculares e focar apenas na língua", sublinha o ministério.

A par destas medidas, o Conselho de Ministros aprovou, na semana passada, um diploma que dá aos estabelecimentos de ensino a competência de atribuir a respectiva equivalência aos níveis de ensino do sistema português sem exigir o recurso ao procedimento de equivalência formal. Permitirá, assim, "uma mais rápida integração e adaptação dos alunos estrangeiros".