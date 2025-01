PJ detém sete suspeitos de roubos violentos a imigrantes em Cerveira e Valença

A Polícia Judiciária deteve sete homens com idades entre os 25 e os 34 anos, suspeitos de roubos violentos a imigrantes nos concelhos de Vila Nova de Cerveira e Valença, no distrito de Viana do Castelo, foi divulgado esta quinta-feira.

Em comunicado enviado às redacções, a Polícia Judiciária (PJ) de Braga revelou que os sete homens foram detidos em dois processos distintos, sendo suspeitos da prática dos crimes de roubo agravado, coação agravada, ofensas à integridade física e extorsão na forma tentada.

Segundo a PJ, aqueles actos de "criminalidade violenta" ocorreram entre Setembro e Dezembro de 2024, naqueles dois concelhos, e "foram praticados contra membros da mesma comunidade" de imigrantes.

A designada Operação Extortio, permitiu à PJ identificar "dois grupos que, reiteradamente, terão exercido coação e violência sobre imigrantes" de origem hindustânica, "para, de forma ilegítima, explorarem e obter lucros relacionados com a condição vulnerável das vítimas".

"As investigações, lideradas pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ, decorreram em paralelo, na sequência de dois processos distintos, titulados pelos Departamentos de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Vila Nova de Cerveira e de Valença", esclarece a nota.

Segundo a PJ, no inquérito titulado pelo DIAP de Vila Nova de Cerveira "foram identificados quatro homens que, entre Setembro e Dezembro, terão exercido práticas coactivas e agredido duas vítimas por forma a extorquir-lhes dinheiro".

"Uma das vítimas foi ameaçada com arma de fogo à saída do local de trabalho, tendo-lhe sido subtraído alguns bens. A outra vítima foi agredida em várias ocasiões, por ter-se recusado a entregar o valor pecuniário que lhe era exigido".

Já no segundo inquérito, "que visou um grupo de três homens, investigou-se a prática de um crime de roubo, ocorrido em Novembro de 2024, com utilização de arma de fogo e de faca, que visou um homem, operário fabril, a quem roubaram dinheiro e bens".

"A prática criminal assentava, igualmente, em coacção e agressões contínuas, para obtenção ilícita de dividendos da estadia e trabalho da vítima em território nacional", acrescenta a nota.

Nas "duas operações, foram realizadas 11 buscas domiciliárias e não domiciliárias, tendo sido apreendido dinheiro, documentos, um bastão e telemóveis".

Das diligências efectuadas pela PJ foram recolhidos "indícios que apontam para que estas práticas criminais possam visar outros imigrantes em semelhantes condições socioeconómicas".

Os detidos, residentes em Vila Nova de Cerveira e em Valença, serão presentes às autoridades competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.