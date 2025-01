Mãe confessou que queria matar o filho de cinco meses internado em Coimbra

A jovem de 20 anos que foi detida pela Polícia Judiciária por alegadamente tentar assassinar o próprio filho, um bebé de cinco meses, confessou esta quarta-feira a um juiz de instrução a intenção de matar a criança, que já se encontrava internada na unidade de cuidados intensivos do Hospital Pediátrico de Coimbra quando o crime aconteceu.

Isso mesmo é referido pelo Ministério Público que publicou esta quarta-feira à noite uma nota no site da comarca de Coimbra, onde se dão mais pormenores sobre este caso. São descritas duas tentativas de homicídio, a primeira na véspera de ano novo e, a segunda, dois dias mais tarde, tendo na sequência desta última o bebé sofrido uma paragem cardíaca. Em ambas, a mãe terá obstruído o tubo por onde a criança respirava, a primeira vez com algodão, a segunda com papéis.

“No decurso do interrogatório judicial, a arguida confessou a intenção de matar o filho, tendo o juiz de instrução criminal, em consonância com o promovido pelo Ministério Público, determinado que a mesma aguardasse os ulteriores termos do processo sujeita às medidas de coacção de prisão preventiva, proibição de contactos e suspensão do exercício das responsabilidades parentais”, lê-se na nota.

O comunicado continua com uma descrição mais pormenorizada do caso. “Os factos ocorreram entre os dias 31 de Dezembro de 2024 e 2 de Janeiro de 2025, no interior de uma unidade hospitalar de Coimbra, onde se encontrava internado o filho da arguida, de cinco meses, traqueostomizado, [um procedimento que consiste em fazer uma abertura na traqueia que permite ao doente respirar] com uma cânula para permitir o fluxo respiratório”, refere-se.

O Ministério Público explica que a mãe “colocou uma porção de algodão no interior da cânula, com o intuito de impedir a criança de respirar”, mas adianta que também foi ela “quem alertou a equipa médica para as dificuldades respiratórias evidenciadas pela criança”.

A segunda tentativa ocorreu a 2 de Janeiro, dia em que a mãe “com o intuito de tirar a vida ao seu filho, colocou alguns pedaços de papel no interior da cânula, obstruindo-a totalmente e impedindo o fluxo respiratório do bebé, provocando-lhe uma paragem cardiorrespiratória”, descreve o Ministério Público.

Apesar de serem referidas duas tentativas de assassinato, o Departamento de Investigação e Acção Penal de Coimbra, que dirige o inquérito, apenas indiciou a jovem mãe por “um crime de homicídio qualificado, na forma tentada”.

O Hospital Pediátrico de Coimbra recusa-se a prestar esclarecimentos sobre o caso, mas o PÚBLICO sabe que a criança se mantém internada naquela unidade de saúde.

Nem a Polícia Judiciária, a primeira a revelar a detenção da mãe, nem o Ministério Público adiantam os motivos que terão levado esta jovem a tentar matar o seu próprio filho. Certo é que durante a investigação serão feitas perícias do foro mental à arguida, que se encontra em prisão preventiva.

Foi a equipa de profissionais de saúde do Hospital Pediátrico de Coimbra que deu o alerta às autoridades, tendo a PJ, ainda em Dezembro passado, entrado em campo para recolher prova sobre o alegado autor da sabotagem ao sistema que suportava a respiração do bebé.