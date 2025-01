Homens vítimas de violência sexual podem estar a quebrar o silêncio mais cedo

A Quebrar o Silêncio divulgou, esta quinta-feira, 23 de Janeiro, os dados mais recentes do seu trabalho de apoio aos homens vítimas de violência sexual. Em 2024, registaram-se 112 novos pedidos de apoio por parte das vítimas e a idade média desceu dos 37 para os 31 anos. O fundador da associação acredita que a diminuição da idade pode estar relacionada com uma maior sensibilização para o tema.

Em 2024, mais de uma centena de vítimas pediram ajuda à Quebrar o Silêncio. Contudo, em conversa com o PÚBLICO, Ângelo Fernandes, fundador da associação (e também ele um sobrevivente de violência sexual), acredita que a principal conclusão do balanço de 2024 é a diminuição da idade dos homens apoiados dos 37 para os 31 anos.

"Nós acreditamos que é porque os homens começam a quebrar o silêncio mais cedo", explicou Ângelo Fernandes, questionado sobre as razões por trás da diminuição da idade. "Temos feito um esforço grande em divulgar cada vez mais histórias diferentes. No início, focávamo-nos mais nos abusos ocorridos na infância, mas sentimos que, quando publicamos nas redes sociais um texto sobre, por exemplo, estrangulamento sexual, surgem mais homens que se identificam com o que aconteceu e procuram o nosso apoio", continuou.

A associação, fundada em Janeiro de 2017 e que desde então recebeu 830 pedidos de ajuda, sempre estabeleceu como objectivo diminuir o período de silêncio dos homens que sofreram este tipo de crime. No site da associação, estima-se que os homens demorem mais de 20 anos a procurar ajuda após uma experiência de violência sexual.

A idade mais comum entre as vítimas em 2024 foi de 26 anos. No entanto, a amplitude etária é vasta, abrangendo homens dos 16 aos 69 anos. Outro ponto de destaque no relatório é a diversidade dos crimes relatados. Para além dos abusos ocorridos na infância, houve um aumento nos relatos de violência sexual contra homens adultos em contextos variados, como saúde, desporto, relações íntimas, assédio no local de trabalho e aliciamento online.

Filipa Carvalhinho, coordenadora do Gabinete de Apoio à Vítima da associação, destaca que, “para os homens abusados sexualmente na idade adulta, os obstáculos na procura de ajuda podem ser particularmente desafiantes. Ainda prevalece a ideia errada de que um homem adulto não pode ser vítima de abuso sexual, pois é esperado que saiba defender-se ou resolver os problemas sozinho. Estes mitos e crenças erradas continuam a adiar os pedidos de apoio”.

Os dados mostram que, em 2024, 54% dos abusadores eram pessoas próximas ou conhecidas das vítimas, enquanto 25,3% eram familiares e 13,8% tinham relações íntimas com os sobreviventes. O abuso sexual de crianças continua a representar a maior parte (59,1%) dos casos registados, seguido da coacção sexual (10,9%), violação (10%) e perseguição ou assédio sexual no local de trabalho (7,3%).

Além das vítimas, a Quebrar o Silêncio ajudou, em 2024, 50 familiares e amigos destas. Ângelo Fernandes explicou que “a maioria destas pessoas procura principalmente saber o que pode dizer ou fazer perante o sobrevivente". "Acontece muitas vezes a família não saber como agir, não sabem se podem fazer perguntas, que perguntas devem fazer, e procuram-nos para procurar formas de ajudar aquele homem. Às vezes também acontece a dinâmica familiar ficar afectada. No fundo, procuram que palavras, tempos e momentos usar”, desenvolveu.

A associação sublinha que não deixa sobreviventes sem apoio. Por isso, quatro homens vítimas de violência doméstica e 13 mulheres vítimas de violência sexual pediram apoio à Quebrar o Silêncio e foram postas em contacto com as associações especializadas nesses casos.

O estigma social que rodeia a violência sexual contra homens ainda é evidente, mas o trabalho da associação tem contribuído para desmistificar estas questões. O fundador sublinhou que “em campanhas de sensibilização, as pessoas não deixam de ficar surpresas com a quantidade de homens que é vítima de violência sexual."

Para 2025, a associação pretende ampliar as campanhas de sensibilização, nomeadamente em espaços de saúde e nas esquadras, com o objectivo de criar ambientes mais inclusivos para as vítimas masculinas. “Sentimos que não se vêem campanhas para homens vítimas. É relativamente comum vermos campanhas em relação a mulheres, porque estatisticamente acontece mais a mulheres, mas queremos pelo menos um cartaz em que um homem possa ver, identificar-se e quebrar o silêncio sobre o que sofreu”, afirmou Ângelo Fernandes.

Sobre o processo de auxílio, ressalvou que "é fundamental que seja o homem a decidir ter apoio psicológico”. "Ele passou por algo em que lhe foi retirado o poder e o controlo. Portanto, quando faz a partilha da história, esperamos também que tenha o controlo do processo, não o obrigamos em nenhum momento.”