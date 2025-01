Enfermeiros, auxiliares e médicos são responsáveis por 71% do absentismo no SNS

Os hospitais foram os mais afectados pelo absentismo. Há mais profissionais a faltar no Norte na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Os enfermeiros são o grupo profissional que mais ausências ao serviço registou, também por serem dos grupos mais numerosos no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Sozinho, o sector da enfermagem congregou 1,4 milhões do total de 4 milhões de dias de ausência ao serviço registados em 2023, logo seguidos pelos assistentes operacionais e pelos médicos especialistas. Somados, estes três grupos profissionais representam 71% do absentismo registado no SNS em 2023.

Além destes, verificou-se que são os médicos internos (ou seja, os clínicos que estão a cumprir o internato de formação geral ou da especialidade) quem somou o maior valor médio de dias de ausência. “Esta situação explica-se em grande medida pelo facto de este grupo profissional ter subjacente um duplo papel de desempenho da actividade de prestação de serviços clínicos conjugado com a aquisição de competências técnicas e de especialização formativa”, esclarece o relatório.

Isto ajuda a perceber que, entre os médicos internos, tenha sido registada em 2023 uma média de 31 dias de ausência por profissional, acima, aliás, dos 27 dias de ausência registados em média entre os enfermeiros naquele mesmo ano.

Num exercício de transformar os dias de ausência em equivalentes a tempo completo, o relatório conclui que, uma vez mais, o impacto é mais expressivo no grupo profissional dos enfermeiros (em 2023 representa uma diminuição absoluta de perto de 6000 profissionais ao serviço), nos assistentes operacionais (cerca de -3800 profissionais) e nos médicos especialistas (cerca de -2500 médicos ao serviço).

Quanto aos maiores aumentos no período em análise, verificou-se que foram os médicos especialistas (+46,5%), os farmacêuticos (+46,3%), os técnicos superiores (+36,2%) e os médicos internos (+30,0%) quem registou as maiores subidas no absentismo. “É de salientar, em 2023, o número médio de dias de ausência ao serviço por parte dos médicos especialistas, o grupo profissional com o valor mais elevado e que registou um acréscimo líquido (mais elevado) de 6 dias úteis de ausência face a 2018”, detalha o documento.

Geograficamente, o Norte e Lisboa e Vale do Tejo foram as regiões com maior volume de absentismo dos seus profissionais, ao longo do período de análise, algo que está “associado ao facto de estas duas regiões concentrarem a maior parte da oferta de serviços de saúde no âmbito do SNS, e do universo de profissionais que lhe estão associados”.

Curiosamente, em Lisboa e Vale do Tejo há menos pessoas a falta por doença e mais ausências a serem justificadas pela adesão a greves e por acidentes no trabalho ou doença profissional, em comparação com as restantes regiões do país.

O aumento das ausências foi transversal em todas as Administrações Regionais de Saúde (assim denominadas à data da análise e, entretanto, extintas após a divisão do país em Unidades Locais de Saúde, mudança que se iniciou em 2024), mas foi, mais uma vez, no Norte que se verificou o maior crescimento do absentismo laboral (mais 33,8%, entre 2018 e 2023).

Por sector, foi nos hospitais que se verificou a maioria das ausências, o que seria de esperar devido à distribuição da força de trabalho no SNS, mais concentrada nestes serviços. Contudo, ao observar-se a distribuição do número médio de dias de ausência anual por profissional de saúde, verifica-se que é nos cuidados de saúde primários que se regista o maior número médio de ausências ao serviço por profissional.