André Peralta nomeado subdirector-geral da saúde por mais cinco anos

É uma designação directa do ministério, tendo em conta que após a repetição do aviso de abertura do concurso, não existiam três candidatos com mérito para constituir a proposta de designação.

A ministra da Saúde Ana Paula Martins nomeou André Peralta Santos para o cargo de subdirector-geral da Saúde para a área da saúde pública por cinco anos. Desde Junho de 2023 que o médico já ocupava, em regime de substituição, este lugar.

O concurso para o cargo teve de ser repetido em Maio do ano passado por falta de candidatos em número suficiente para originar uma shortlist final de três nomes a propor ao Governo. O primeiro procedimento tinha sido lançado em Janeiro desse ano, com carácter de urgência.

Segundo o despacho publicado esta quinta-feira, em Diário da República, tratou-se de uma designação directa do ministério, tendo em conta que se “verificou que, após a repetição do aviso de abertura, não existiam três candidatos com mérito para constituir a respectiva proposta de designação”. O mesmo aconteceu com o concurso para o cargo de director-geral da Saúde, actualmente ocupado por Rita Sá Machado.

A Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (Cresap) pronunciou-se “favoravelmente sobre a presente designação”, nota o despacho, que determina que a comissão de serviço tem uma duração de cinco anos, renovável por período igual.

André Peralta Santos é médico especialista em saúde pública, mestrado em Saúde Pública pela Universidade Nova de Lisboa e doutorado em Saúde Global pela University of Washington (Estado Unidos da América). Foi coordenador nacional do projecto PaRIS - Estudo Internacional sobre os Resultados e Experiências dos Utentes com os Serviços de Saúde da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e também desempenhou funções de director de Serviços de Informação e Análise na Direcção-Geral de Saúde (DGS). Um currículo, refere o despacho, que “evidencia a competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício das respectivas funções”.

Peralta Santos fica autorizado a exercer, em acumulação, a actividade de docência em estabelecimentos do ensino superior.

Por ocupar está ainda o cargo de subdirector-geral da Saúde para a área da gestão, cuja designação ainda não aconteceu. O lugar tinha sido ocupado anteriormente pelo ex-secretário de Estado da Saúde Ricardo Mestre.