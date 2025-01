A humanidade queima

As convenções climáticas globais provocaram poucas mudanças em nossos comportamentos e economias. Alheias às urgências efetivas, as ações foram substituídas por discursos e promessas nunca realizadas.

Aos poucos, passamos a dominar o fogo e a desenvolver artifícios para os mais diversos fins. Da proteção ao uso agrícola, as tecnologias criadas ajudaram a desenvolver sociedades e culturas. Nem sempre para melhor. Pois também com elas surgiram armas, guerras e inquisições. No percorrer do tempo, viemos das eras glaciais, Pleistoceno, até chegarmos ao Holoceno, cujo contexto climático estável permitiu consolidar o humano moderno como espécie definitiva. Nesses milênios, nossa presença passou a interferir e modificar a geologia do planeta. E, como defendem diversos intelectuais, de forma tão radical que se fez necessário outra nomeação. Surgiu o Antropoceno, tendo por marco a Revolução Industrial.

No movimento dessas transições, esquecemo-nos do fogo, a não ser por seu uso mais pragmático. No entanto, um elemento dessa magnitude impõe sua consequência ao uso despropositado. As florestas queimam cada vez por mais tempo e as áreas são consumidas em porções inimagináveis. As chamas invadem casas, estruturas, cidades, histórias, vidas, enquanto acompanhamos as imagens em tempo real, em contexto cinematográfico. No horror das perdas e dos desesperos, os arredores de Los Angeles estão outra vez incendiados, destruídos. Dezenas de mortos e desaparecidos, milhares de desabrigados e um número incontável de estruturas perdidas. O fogo se impôs. E nos vemos desalojados e perdidos em nossas ganâncias, arrogâncias e interesses.

As alterações climáticas, que alguns insistem em negar, tem sobretudo um princípio conhecido: a queima de carvão, petróleo e gás natural para os mais diversos fins. O uso do fogo para suas extrações é imponderável, por isso o historiador ambiental Stephen Pyne, referência sobre o assunto, cunhou o termo “fogo fossilizado”. A partir de suas reflexões, surgiu outra possibilidade de compreendermos nossa época: Piroceno. E, contrariando o que se imaginaria, Pyne não é radicalmente pessimista, desde que passemos a reintroduzir o fogo como utensílio e mecanismo consciente e limitarmos a destruição decorrente do fogo fossilizado e das catástrofes ambientais.

As convenções climáticas globais, é certo, provocaram poucas mudanças em nossos comportamentos e economias. Alheias às urgências efetivas, as ações foram substituídas por discursos e promessas nunca realizadas em totalidade. Tem sido assim, a cada nova edição, enquanto os prazos limites apontados pelos cientistas, para a sobrevivência da vida humana no planeta, diminuem em velocidade exponencial.

Portanto, trata-se de uma condição transversal, na qual se entrecruzam consciência, costumes, modos de produção e economia. A soma desses valores poderia ser definida como urgência em reinventarmos a cultura em sua tecnologia de ação. Por isso, a arte tem um papel importante. Por mais distante que pareça, o convívio com obras de arte também significa encontrar-se com ideias, com dispositivos críticos de diversas épocas, acessar pela experiência estética, comentários e sugestões sobre nossos erros e exageros. A arte pode ajudar a ampliar determinados entendimentos, quando revela no passado a percepção antecipada de artistas pelas questões que agora se impõem. O contemporâneo problematiza a maneira como encontrarmos os objetos artísticos por diversos ângulos, desde os coloniais até os simbólicos. Dentre eles, o colecionismo, quando a arte pertence a alguém ou algo, em seu acesso limitado e permitido.

Não se sabe a quantidade de arte queimada em Los Angeles. As informações de seguradoras e colecionadores é da perda de um patrimônio monumental. É obvio que, diante a vida de dezenas de pessoas, isso parece menor, e deve ser compreendido assim mesmo. No entanto, não se pode ignorar o impacto que a perda de grandes obras e peças históricas provoca no desenvolvimento do imaginário individual e universal, seja pelo que oferece de surpresa, seja pela capacidade pela qual amplia criticamente aquilo que comenta.

Ignorar o impacto da cultura é desconhecer os argumentos que levam à queima de obras por ditadores e fascistas, as proibições, censuras. O impacto da limitação das experiências impede em paralelo o pensamento de desviar-se para novas compreensões do próprio acontecimento histórico.

Em 2018, quando o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, ardeu até ter seu edifício e acervo praticamente destruído, houve uma espécie de comoção pública generalizada, não apenas por quem era da cidade ou brasileiro, mas no mundo. Isso porque, ainda que distante, e mesmo que nunca o tivesse visitado, a sensação coletiva imediata era de perdermos parte da história humana. Apenas existir bastava ao imaginário de que havia um passado e um início para todos nós. Ao queimar, esse sentimento deixava de ser concreto para o futuro. Portanto, é possível olharmos aos incêndios e às perdas de obras pelo mesmo prisma, inclusive de quem vê no desastre uma distorcida oportunidade.

Minutos após Donald Trump voltar à presidência dos Estados Unidos, anunciou a saída do país do Acordo de Paris – tratado internacional para combater as mudanças climáticas –; de voltar a perfurar o solo em busca de petróleo e gás, até ser o maior produtor de hidrocarbonetos do planeta; além de estímulos industriais e desestímulos à produção de energia limpa. Trump, dessa maneira, atua como agente do fogo fossilizado, interessado em absorver o máximo de sua riqueza, enquanto espalha o fogo de forma ainda mais descontrolada. Espalha-o na maneira como Pyne o compreende existir no Piroceno e na maneira como o planeta será atingido de forma perigosa, criando mais e mais aquecimento e consequências como os mega incêndios.

Não se limita a isso. Age vingativo às dinâmicas culturais que exigem de todos nós o fim do racismo, da transfobia, da xenofobia. Esses são temas quase onipresentes na produção artística contemporânea. E muitas dessas obras, ao que se sabe pelas galerias contemporâneas mais importantes, queimaram no incêndio, dentro da casa de colecionadores, sobretudo quando são também eles artistas. Deixar queimar o mundo é tornar cinzas os discursos incômodos da arte. Afinal, simbolicamente, mesmo as obras de outras épocas trazem consigo o bom exemplo de terem sido incômodas ao seu momento.

Inicia-se, então, outro entendimento para o sujeito incendiário. Se antes era aquele capaz de queimar as tradições e com isso romper os vícios dos dogmas dominantes, agora, no Piroceno, o incendiário é quem faz do planeta uma nova espécie de fogueira negacionista interessada em manter os dogmas do passado. O pensamento corre o risco de não mais ser capaz de incendiar o mundo. O fogo de Prometeu foi roubado de volta pelo Olimpo, e a ignorância venceu. No Piroceno, o fogo não desenha mais nossas sombras nas paredes da caverna. Ele nos queima, consome, dissolve, até virarmos o próximo fóssil do futuro. Sem arte. Sem ideias. Apenas esquecidos como combustíveis no tanque de um carro qualquer. É contra isso, em proteção à vida, ao planeta, às ideias e à arte, que devemos reagir.

Poucos meses após chegar a Portugal, encontrei-me com a filósofa Márcia Tiburi, para corrigir os anos em que não nos víamos. Terminado o jantar, Márcia me passou seu isqueiro. Um pequeno objeto preto, gasto, escrito em francês, e me deu a seguinte recomendação: nunca deixar de ser um incendiário das ideias. O isqueiro segue comigo, desde então, pousado em minha mesa, ao lado das canetas, cadernos, papéis, livros, ideias e vontades, a me olhar cúmplice e discreto.

