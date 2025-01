Para que serve o consulado do Brasil?

Bater na porta do consulado é uma das primeiras coisas que se faz quando brasileiros têm problemas graves. Mas é preciso saber o que a representação do Brasil pode fazer, até que ponto pode ajudar.

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

A via é estreita e movimentada. Até os turísticos bondinhos (elétricos) passam por lá. Mas é na Rua António Maria Cardoso, no Chiado, que fica o Consulado Geral do Brasil em Lisboa, Portugal. E é para lá que muitos expatriados vão para resolver questões como emitir passaportes, fazer registros de casamentos, nascimentos e óbitos.

Por definição, o consulado deve fornecer assistência e proteção aos cidadãos brasileiros no exterior. O que muita gente não sabe é que essa repartição pública não se responsabiliza por uma série de problemas que imigrantes ou turistas brasileiros acreditam ser de atribuição dela.

Às vezes, só uma parte dos problemas pode ser resolvida pelo consulado. Se uma pessoa perdeu o passaporte e, por causa disso, não conseguiu embarcar numa viagem, o consulado pode tratar do documento, mas não pode fazer nada em relação à viagem.

O consulado não pode remarcar voos ou recuperar bagagens extraviadas. Ainda está na lista não oferecer e pagar diárias de hotel ou alojamento. A Constituição do Brasil estipula que a saúde é um direito, mas despesas médicas no estrangeiro também não são de competência da representação do Brasil no exterior. Também não pode assumir os custos de contratação de advogados. Outra dúvida muito recorrente é se o consulado financia o traslado de um brasileiro que morreu no exterior. A resposta é não.

O que o consulado não pode fazer Remarcar voos ou recuperar bagagem extraviada. Oferecer ou custear hotel ou alojamento. Oferecer refúgio ou hospedagem gratuita na repartição. Responsabilizar-se por contratos, dívidas ou despesas de brasileiros no exterior. Interferir em questões de direito privado, como direitos do consumidor ou questões familiares. Custear despesas médicas ou advocatícias de brasileiros no exterior. Interferir junto a autoridades policiais locais para libertar cidadãos brasileiros detidos. Interferir em processos de solicitação de visto junto a outros países. Custear traslado de corpo nacional falecido no exterior. Tornar cidadãos brasileiros imunes à legislação migratória de outros países. Acelerar o trâmite de processos judiciais de brasileiros no exterior. Interferir em caso de denegação de entrada em outros países. Traduzir documentos ou atuar como intérprete. Oferecer empréstimos a brasileiros. Investigar por conta própria crimes ou desaparecimentos. Organizar viagens de nacionais brasileiros a outros países. Agir em desacordo à legislação local ou a decisões judiciais (brasileiras ou estrangeiras). Ser conivente com subtração internacional de menores ainda que em favor do genitor brasileiro. Divulgar informações não-autorizadas do paradeiro do brasileiro.

Traduzir um documento ou atuar como intérprete também não são serviços oferecidos. Muito menos conceder empréstimos a brasileiros. Outro ponto importante que deve ser esclarecido é que o consulado não investiga por conta própria crimes ou desaparecimentos. Nesses casos, a representação do Brasil pode acompanhar a situação e verificar se o brasileiro está sendo tratado conforme a lei do país.

O atendimento pode ser feito online pela própria pessoa pelo sistema e-consular. Basta acessar o link https://ec- lisboa.itamaraty.gov.br para fazer o agendamento. Em caso de dúvida, é possível enviar um e-mail para cg.lisboa@itamaraty.gov.br .

O que o consulado pode fazer Emitir passaportes. Emitir registro de nascimento, casamento e óbito. Emitir procurações, atestados de vida e certificados de nacionalidade Prestar assistência consular aos cidadãos brasileiros, em casos de hospitalizações, desvalimentos, falecimentos, prisão, desaparecimento, distúrbios psiquiátricos, etc), fazendo também o encaminhamento às entidades locais de acordo com tratados internacionais e legislação do país. Oferecer orientação jurídica e assistência psicológica.

O horário de atendimento, mediante o agendamento prévio, é das 9h às 13h e das 14h às 17h, exceto feriados.