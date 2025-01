Para secretário de Estado, Portugal precisa de imigrantes face a inverno demográfico

Em discurso no lançamento do Calendário Inter-Religioso, o secretário de Estado Rui Armindo Freitas defendeu a imigração como necessária para a economia do país.

O secretário de Estado-Adjunto da Presidência do Conselho de Ministros, Rui Armindo Freitas, deixou claro, nesta quinta-feira (23/1), que os imigrantes são uma necessidade para Portugal. “Nós olhamos para as migrações com a noção clara de que são uma grande oportunidade num país que enfrenta um inverno demográfico”, afirmou, em discurso de apresentação do Calendário Inter-Religioso, referindo-se ao rápido processo de envelhecimento da população portuguesa.

A cerimônia de apresentação do calendário foi realizada no Museu da Farmácia, em Lisboa. Estiveram presentes representantes de 13 denominações religiosas, incluindo várias vertentes do cristianismo, o islamismo, o budismo, o judaísmo, o hinduísmo e a fé bahai. Não havia representantes das religiões afrobrasileiras.

Segundo Armindo Freitas, um dos caminhos que Portugal tem para manter o crescimento populacional e econômico é atrair pessoas de outros países, de diversas culturas. “Nós estamos a ter uma vaga imigratória que provém um pouco de todo o mundo”, disse. E completou: “A multiculturalidade pode também dar uma nova dinâmica e uma nova energia para a economia.”

Para o secretário, ao mesmo tempo em que necessita de imigrantes, Portugal vive um “choque demográfico”, como resultado do atual processo migratório. Por isso, ele apelou às comunidades religiosas para que auxiliem na integração dos imigrantes por meio do diálogo. “Ajudem para um processo de integração que seja pleno. Se conseguirmos que esse diálogo seja profícuo e que estabeleça pontes, isso permitirá que a integração aconteça com suavidade e com partilha”, disse.

Da parte do governo, ele citou algumas das iniciativas que estão sendo adotadas para ajudar na integração de imigrantes. “Recebemos crianças nas nossas escolas, algumas já com alguns estudos, que têm que ser alfabetizadas, porque nem o nosso alfabeto conhecem. E, por isso, estamos a capacitar 280 mediadores linguísticos e culturais nas escolas para poder permitir que essa integração comece com as crianças, com a escola e com a comunidade escolar”, relatou o secretário, que tem a tutela da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

Armindo Freitas falou a respeito de outras iniciativas adotadas pelo Governo para facilitar a integração dos imigrantes. “Temos programas de língua não materna e também de português como língua de acolhimento, para aqueles que procuram Portugal para trabalhar e que precisam da ferramenta mais básica, que é a língua. Temos programas de capacitação para o emprego. Ainda agora, começou um programa com o turismo”, acrescentou.

Para Ana Paula Costa, presidente da Casa do Brasil de Lisboa, a mais antiga associação de imigrantes de Portugal, as declarações do secretário de Estado sobre o inverno demográfico português não passam de reconhecimento da realidade. “É verdade. Portugal é o segundo país mais envelhecido da União Europeia, ficando atrás apenas da Itália”, declarou.

Ela destacou algumas das consequências do envelhecimento da população: “Isso coloca muitas questões no que diz respeito à sustentabilidade do sistema de Segurança Social, à falta de mão de obra e à situação dos jovens”. Os imigrantes já respondem por quase 20% de todo o dinheiro que o Governo português precisa para pagar aposentados e pensionistas todos os anos.

Somente os brasileiros contribuíram, em 2023, com mais de 1 bilhão de euros (1 mil milhões de euros ou R$ 6,2 bilhões) para a Segurança Social, valor que deve ter subido para 1,4 bilhão de euros (1,4 mil milhões de euros ou R$ 8,7 bilhões) em 2024.