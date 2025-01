O PIX se populariza em lojas de Portugal para fisgar consumidores brasileiros

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

Com a presença cada vez maior de brasileiros em Portugal, o comércio do país está se rendendo ao PIX. Não por acaso, têm sido frequentes os anúncios de estabelecimentos de que o instrumento financeiro criado no Brasil é aceito e muito bem-vindo. Até gigantes como a loja de departamentos El Corte Inglés e a rede de eletroeletrônicos Worten passaram a oferecer o PIX como forma de pagamento. A única exigência é que o comprador tenha uma conta bancária no Brasil.

A expectativa é de que, entre turistas e moradores, ao menos 1 milhão de pessoas recorram ao PIX para quitar suas contas em Portugal por ano ou mesmo fazer transferências. É o que prevê a instituição financeira de crédito portuguesa Unicre, em associação com o brasileiro Braza Bank, especializado em câmbio e pagamentos globais. A parceria resultou na criação de uma plataforma para viabilizar as operações em território luso.

O banco brasileiro movimenta mais de R$ 400 bilhões (€ 65 bilhões) por ano em transações com 7 mil empresas, 6 milhões de usuários e 65 instituições financeiras. A Unicre, por sua vez, opera aproximadamente 580 mil cartões e realiza mais de 530 mil operações de crédito anualmente.

O PIX se tornou o meio de pagamento mais utilizado no Brasil, e se assemelha ao MB Way em Portugal. Segundo comunicado da Unicre distribuído à imprensa, a adoção do PIX pelo comércio português é uma resposta ao crescimento do turismo em Portugal e uma forma de “facilitar a concretização de transações por mais de um milhão de brasileiros que visitam o país todos os anos”.

Para a Unicre e o Braza Bank, o PIX representa uma “solução mais adequada, pois é seguro e econômico, já que os custos associados às compras (por meio dessa ferramenta de pagamento) são inferiores aos de transações com cartão de crédito". A conversão do real brasileiro para o euro é realizada automaticamente, no momento da operação.

No entender do diretor do Braza Bank, Marcelo Sá, a parceria com a Unicre é “uma forma de levar mais agilidade para os comerciantes, além de facilitar as compras para o brasileiro que está em Portugal”. De imediato, o PIX está disponível em algumas lojas físicas da Worten, em Aveiro e Braga, mas há planos de expansão para outros pontos de venda. O El Corte Inglês fez o anúncio de implantação do PIX no último 15 de janeiro, nas lojas de Lisboa e Vila Nova de Gaia.

Como ter acesso ao Pix em Portugal?

Para utilizar o PIX em Portugal, o cliente deve ter uma conta bancária em uma instituição brasileira, com acesso ao serviço. Os valores gastos podem ser conferidos imediatamente por meio da aplicação do banco em smartphones ou no home baking. É importante ficar atento para a taxa de câmbio utilizada na hora da operação e para a tarifa que será cobrada pelo serviço em território luso. Além de Portugal, o PIX já é aceito nos Estados Unidos, na Argentina e na França.

O pagamento com PIX no El Corte Inglês Grandes Armazéns, de Lisboa e de Gaia, deve ser efetuado no International Desk, no Club del Gourmet ou no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), onde o turista terá que comparecer a um dos seus balcões para receber uma espécie de caderneta com registro do que deseja consumir de forma a pagar tudo de uma vez. O cliente só recebe os produtos escolhidos ao final das compras.