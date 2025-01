“Em estado de graça”, diz Fernanda Montenegro sobre a indicação da filha ao Oscar

Mãe de Fernanda Torres, que, há 26 anos, disputou Oscar de Melhor Atriz por Central do Brasil, celebra feito de Ainda Estou Aqui, com três três indicações no maior prêmio do cinema.

O cinema brasileiro está em festa, e não poderia ser diferente. Pela primeira vez, um longa nacional, Ainda Estou Aqui, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. E, levando a torcida à loucura, Fernanda Torres, 59 anos, vai disputar a cobiçada estatueta dourada de Melhor Atriz por sua interpretação na produção de Walter Salles, que também está no páreo como Melhor Filme Internacional.

Nas redes sociais, Fernanda Torres disse que estava “muito emocionada, surpresa, assustada e orgulhosa” e que, acima de tudo, queria “agradecer e homenagear essa mulher extraordinária chamada Eunice Paiva, que está por trás de tudo isso, que é a geradora disso tudo”. Eunice, personagem central de Ainda Estou Aqui, viu a ditadura militar invadir a sua casa e levar o marido, Rubens Paiva, que seria morto dias depois. O corpo dele nunca foi encontrado.

Fernanda Montenegro, 95, que vive Eunice na velhice, comemorou o sucesso da obra e da filha. Emocionada, a veterana, que há 26 anos concorria ao Oscar na mesma categoria que a filha, por Central do Brasil, do mesmo cineasta, escreveu na internet: "Eu, Fernanda Montenegro, e Fernando Torres, onde quer que ele esteja, estamos felizes e realizados, em estado de aleluia pelas indicações de Fernanda Torres e Walter Salles ao importante prêmio do Oscar. Um ganho cultural para o Brasil. Meu coração de mãe em estado de graça”. À época, ela perdeu para Gwyneth Paltrow, por Shakespeare Apaixonado, e A Vida é Bela, do italiano Roberto Benigni, ganhou de Central do Brasil, que brigava pelo Melhor Filme Estrangeiro.

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres são as segundas mãe e filha a serem indicadas ao Oscar de Melhor Atriz. As primeiras foram Judy Garland, por Nasce Uma Estrela, em 1954, e Liza Minnelli, por Caberet, em 1972. Judy acabou perdendo o prêmio para Grace Kelly, pela atuação em The Country Girl, mas Lisa se consagrou vencedora.

"Estamos na história"

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, também se manifestou pelas redes sociais para parabenizar Ainda Estou Aqui pelas indicações ao Oscar: "A turma de Ainda Estou Aqui já pode pedir música. Três indicações ao Oscar: Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Atriz, e, olha, MELHOR FILME. Quanto orgulho! Beijo para a Fernanda Torres e Walter Salles". Lula brincou com o fato de o programa Fantástico, da TV Globo, dar a chance de um jogador pedir "música" ao fazer três gols numa mesma partida.

Selton Mello, que interpreta Rubens Paiva na película, marido de Eunice Paiva, lembrou a importância que o filme tem no cinema nacional, principalmente nos dias atuais. “Fizemos um filme. Ele nasceu vitorioso por motivos variados: por comover com uma beleza austera, por encher as salas de cinema de novo, por levar nossa sensibilidade para o mundo, por recuperar nossa autoestima cultural, por abrir tantas portas para outros que virão, por restaurar o amor pelo cinema brasileiro. Por ter criado algo emocionalmente poderoso, por alcançar o raro equilíbrio entre estética e ética, por ser sublime em sua justa simplicidade, muitas camadas, nosso país precisava desse filme, o mundo inteiro precisava desse filme nesse exato momento. Três indicações ao Oscar com a de melhor filme. Nós entramos para a história para sempre. Ainda estamos aqui, Eunice, Rubens, nós e vocês”, escreveu.

Na web, os atores Camila Márdila e Humberto Carrão, que também fazem parte do elenco, vibraram com a notícia. “Não serei capaz de descrever o orgulho que sinto em fazer parte dessas histórias. Tanto a da fascinante Eunice quanto a do próprio filme em sua trajetória brilhante. Que alegria presenciar uma Copa do Mundo movida pelo cinema”, comparou Camila. “Ainda Estou Aqui indicado a três categorias no Oscar! Viva!”, disse Carrão.

Vários artistas usaram as redes sociais para festejar as nomeações de Ainda Estou Aqui ao Oscar. “Momento histórico para o cinema brasileiro e um recado urgente para o mundo: ditadura nunca mais!”, avisou a atriz Dira Paes. “Que beleza acordar com essa notícia. Mais um feito histórico do nosso cinema nacional”, parabenizou o ator Lázaro Ramos.

A atriz Patrícia Pillar complementou: "A notícia mais esperada veio, e em dose tripla. É emocionante pelo cinema brasileiro, mas sobretudo por honrar a memória de Eunice e Rubens Paiva em tempos tão difíceis. É um filme de amor e resistência. É o que estamos precisando agora". Ela lembrou que a cerimônia de entrega do Oscar será em pleno carnaval. "Imaginem a festa que a gente vai fazer se levarmos uma estatueta para casa." No Brasil, o filme já foi visto por mais de 3,5 milhões de pessoas. Em Portugal, foram 37 mil ingressos vendidos nos quatro primeiros dias de exibição, liderando a bilheteria.

Ainda tem o BAFTA

Cancelado duas vezes por causa dos incêndios no sul da Califórnia, o anúncio dos nomeados ao maior prêmio do cinema mundial foi feito nesta quinta-feira (23/01), às 10h30 (horário de Brasília), diretamente de Los Angeles, Estados Unidos. Em 2004, Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, concorreu em quatro categorias, sem sucesso: direção, roteiro adaptado, montagem e fotografia.

A 97ª edição do Oscar será realizada no dia 2 de março (domingo de carnaval), em Los Angeles, com apresentação de Conan O’Brien. Ainda Estou Aqui, entre outros prêmios, também foi indicado ao BAFTA 2025 de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. Considerado o Oscar britânico, o BAFTA está marcado para o dia 16 de fevereiro.