Brasil será a estrela do calendário de eventos de 2025 em Cascais

O Brasil será o grande destaque do calendário de eventos do município de Cascais neste ano. Estão previstos investimentos de 108 milhões de euros (R$ 670 milhões) em festivais de música, artes, disputas esportivas, encontro religiosos e empresariais. A existência de 15 mil brasileiros moradores da vila garante “o fato de Brasil ser uma palavra recorrente na apresentação do cronograma de 2025”, disse o presidente da Câmara Municipal, Carlos Carreiras.

O detalhamento da programação foi feito pela Câmara Municipal, no Casino Estoril. Os cantores Seu Jorge (16 de agosto) e Daniela Mercury (03 de julho) e o Festival Coala (31 de maio a 01 de junho) são algumas das atrações confirmadas. Além dos artistas brasileiros, haverá um campeonato de futebol não profissional com participação de executivos e CEOs do Brasil e de outros países.

Outro evento empresarial incluído na programação é o Leadership Summit Portugal (25 de setembro), com 33 oradores convidados de vários segmentos da economia, da inovação e da tecnologia. Já o Leadership Next Gen, destinado a jovens empreendedores, ocorrerá em 10 de setembro.

No aeroporto de Cascais, está programado o EATS, com foco em investidores e amantes da aviação (de 4 a 6 de novembro), com a participação de 1 mil convidados. O Bossa Market Brasil (7 e 8 de junho), considerado o maior mercado da cultura brasileira na Europa, terá a presença de 120 marcas. No ano passado, 12 mil pessoas passaram pelo local e 80 artistas nacionais e internacionais se apresentaram.

Turismo e acolhimento

Segunto a diretora de produção do Festival Coala, a brasileira Juliana Martins, o evento, que teve início em São Paulo, realiza sua segunda edição em território português. Para ela, o fato de Cascais ser uma vila turística e, principalmente, acolhedora, com imensa proximidade com o Brasil, foi decisivo para a continuidade do projeto. Entre os participantes deste ano estão Ney Matogrosso e Xande de Pilares cantando Caetano Veloso. Serão 50 shows e um público esperado de mais de 20 mil pessoas.

Entre os eventos esportivos de relevo estão o Iron Man, uma corrida de carros esportivos e o campeonato mundial de Superbikes (03 a 5 de outubro). Também haverá competições nas praias durante o verão.