Ainda Estou Aqui é o primeiro filme em português indicado ao prêmio máximo do Oscar

Longa dirigido por Walter Salles também concorre a Melhor Atriz, com Fernanda Torres, e a Melhor Filme Internacional. Nunca um filme brasileiro havia sido indicado ao principal prêmio do Oscar.

Ainda Estou Aqui segue fazendo história. Pela primeira vez, um longa brasileiro foi indicado ao Oscar de Melhor Filme pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, nos Estados Unidos. Também é o primeiro filme em língua portuguesa a alcançar tal feito. A protagonista da obra, Fernanda Torres, 59 anos, vai disputar a cobiçada estatueta dourada de Melhor Atriz por sua interpretação na produção de Walter Salles, que ainda está no páreo concorrendo como Melhor Filme Internacional. O anúncio dos nomeados ao maior prêmio do cinema mundial foi feito nesta quinta-feira (23/01), diretamente de Los Angeles.

O ator Selton Mello, que interpreta Rubens Paiva na película, comemorou as três indicações de Ainda Estou Aqui: "Fizemos um filme. Ele nasceu vitorioso por motivos variados: por comover com uma beleza austera, por encher as salas de cinema de novo, por levar nossa sensibilidade para o mundo, por recuperar nossa autoestima cultural, por abrir tantas portas para outros que virão, por restaurar o amor pelo cinema brasileiro".

Fernanda Torres, que ganhou, no início deste mês, um inédito Globo de Ouro de Melhor Atriz (drama), vai brigar pela premiação 26 anos depois de sua mãe, Fernanda Montenegro, 95, ter concorrido na mesma categoria com Central do Brasil, também de Walter Salles. À época, o cineasta estava na lista de Melhor Filme Estrangeiro (categoria que, agora, chama-se Melhor Filme Internacional). Mas a veterana perdeu para Gwyneth Paltrow, por Shakespeare Apaixonado, e A Vida é Bela, do italiano Roberto Benigni, ganhou de Central do Brasil.

Em 2004, Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, concorreu em quatro categorias, sem sucesso: direção, roteiro adaptado, montagem e fotografia. O primeiro longa produzido no Brasil a disputar o Oscar de filme de língua não-inglesa foi O Pagador de Promessas, em 1963. A lista inclui, também, O Quatrilho, em 1995, e O Que É Isso, Companheiro?, em 1998.

O anúncio dos indicados ao Oscar foi cancelado duas vezes por causa dos incêndios em Los Angeles. Com apresentação de Conan O’Brien, a 97ª cerimônia será realizada no dia 2 de março, em Los Angeles.

A produção original do Globoplay é uma adaptação do livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva, que conta o drama de sua mãe, Eunice Paiva, que teve o marido morto pela ditadura militar. O corpo dele nunca foi encontrado.

Veja os concorrentes a Melhor filme:

Ainda Estou Aqui

Emilia Pérez

O Brutalista

Conclave

Um Completo Desconhecido

Wicked

Anora

Duna: Parte 2

A Substância

Nickel Boys

Saiba as indicadas a Melhor Atriz

​Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui

Demi Moore, A Substância

Mikey Madison, Anora

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Cynthia Erivo, Wicked

Entre outros prêmios, Ainda Estou Aqui foi indicado ao BAFTA 2025 de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. Considerado o Oscar britânico, o BAFTA acontecerá no dia 16 de fevereiro.