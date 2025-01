O que diz e de onde vem Miguel Arruda, o deputado do Chega arguido no caso das malas furtadas?

Miguel Arruda foi alvo de buscas por alegadamente ter furtado, durante vários meses, malas dos tapetes de bagagens das chegadas do aeroporto de Lisboa. O deputado do Chega já admitiu o crime.

O deputado do Chega Miguel Arruda foi constituído arguido pelo crime de furto qualificado de malas no aeroporto de Lisboa, crime que admitiu durante as buscas no seu apartamento na capital, realizadas por elementos da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano da PSP. Quem é este deputado e o que tem dito?

Um pouco de história de vida

Eleito pelo círculo dos Açores, Miguel António Taveira Franco Sousa Arruda nasceu no dia 27 de Março de 1984. De acordo com a página oficial do Parlamento, é licenciado em Ciências Biológicas e da Saúde, tem dois mestrados (em Ciências Biomédicas e em Ambiente, Saúde e Segurança) e duas pós-graduações (uma em Segurança Alimentar e Saúde Pública e outra em Engenharia da Qualidade).

Miguel Arruda foi sargento no Exército, investigador científico na Universidade dos Açores e até ser eleito deputado à Assembleia da República era técnico superior numa empresa intermunicipal (a Musami - Operações Municipais do Ambiente) função que suspendeu para assumir o cargo. Foi ainda secretário do gabinete do grupo parlamentar do Chega na Assembleia Legislativa Regional dos Açores.

A ligação a Mário Machado

Pouco antes de rebentar a história das malas furtadas, Miguel Arruda teve 15 minutos de fama quando escreveu na sua conta da rede social X (antigo Twitter): “Eu sou um membro do Parlamento português e posso dizer com certeza que Mário Machado é um preso político”. O post foi escrito a propósito da condenação de Mário Machado a prisão efectiva por incitamento a ódio e violência, da qual o deputado discordou. Em 2022 Machado defendeu, numa troca de mensagens com Ricardo Pais no Twitter, a “prostituição forçada das gajas do Bloco”.

"A minha consciência pesa mais alto do que as consequências políticas ou a censura. De pouco vale falar em surdina quando não se tem coragem de dizer em voz alta. Mário Machado escreveu 'umas atoardas' e foi preso, e isso faz dele um preso político", escreveu em Dezembro.

As críticas aos "criminosos"

No seu perfil do X, Miguel Arruda publica frequentemente sobre crime e insegurança. A 6 de Janeiro, por exemplo, partilhou uma notícia de 2017 referente ao deputado socialista André Pinotes Batista, à data acusado de conduzir embriagado, com a legenda: "Devias estar preso, é na cadeia o teu lugar, seu miserável". É pelo X que se queixa da "impunidade" dos "suspeitos do costume" que cometem crimes e saem em liberdade. É por isso que, diz, é preciso "arrumar a casa", numa alusão à expulsão de imigrantes, a quem atribui responsabilidades pelo que diz ser o aumento da insegurança e criminalidade no país.

É nesta conta que surgem também com frequência várias apologias ao Estado Novo. Recentemente, a 25 de Dezembro, escreveu que "Salazar fazia tanta falta".

Trabalho parlamentar

Entre intervenções, pedidos de esclarecimentos, réplicas ou declarações de voto, Miguel Arruda falou nove vezes em plenário, mas é um dos deputados mais barulhentos do Chega. Também co-assinou nove requerimentos, 20 perguntas e 30 iniciativas legislativas, entre projectos de lei, projectos de resolução e inquéritos parlamentares.

De acordo com a página do Parlamento, integra a comissão de Agricultura e Pescas e é suplente noutras quatro: a de Ambiente e Energia; a de Transparência e Estatuto dos Deputados; a Eventual de Acompanhamento da Execução do PRR e PT2030; e a Eventual para o acompanhamento integrado da execução e monitorização da Agenda Anticorrupção. com Sónia Sapage