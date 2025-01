Miguel Arruda sem vergonha agarrado ao tacho

Conhecido o caso do furto de malas em aeroportos, o deputado do Chega fica “agarrado” ao lugar na Assembleia da República, passando a não inscrito.

O deputado do Chega Miguel Arruda foi constituído arguido pelo crime de furto qualificado de malas no aeroporto de Lisboa, crime que admitiu durante as buscas no seu apartamento na capital, realizadas por elementos da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano da PSP. Conhecido o caso, Miguel Arruda não se demite e fica no Parlamento como independente.

