Convenção: Rui Rocha quer aumentar número de deputados e ir sozinho a legislativas

Líder da IL e recandidato coloca como meta apresentar 90 candidatos próprios às próximas autárquicas e diz que entendimemtos com outros partidos nas eleições locais serão uma excepção.

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, candidato à reeleição, quer que o partido se apresente sozinho nas próximas legislativas e aumente o número de deputados, assumindo que o "caminho normal" seria integrar um Governo, mas só se for reformista.

Em entrevista à agência Lusa no âmbito da IX Convenção Nacional da IL, que se realiza entre 01 e 02 de Fevereiro em Loures, Rui Rocha recusa estabelecer qualquer meta para o partido nas próximas eleições legislativas, assumindo apenas o desígnio de crescer.

"Creio que a IL tem um grande potencial de crescimento e, portanto, não quero limitar esse crescimento. Quero dizer que vamos crescer, tenho a certeza que vamos crescer, e tenho a certeza que vamos influenciar a política do país", afirma.

Questionado se tenciona aumentar o número de deputados nas próximas legislativas, Rui Rocha responde que "o objectivo é crescer, em todas as eleições", e assume que o partido tem a ambição de integrar um governo.

"Isso parece-me um caminho normal para a IL. Agora, tal como até aqui, isso só acontecerá se for para mudar mesmo o país. Porque a IL é o único partido reformista, neste momento, no espectro político", diz, recordando que, após as últimas legislativas, em Março de 2024, o partido teve a oportunidade de integrar o governo, mas entendeu que "não estavam reunidas as condições para mudar a sério o país".

Interrogado se admite integrar um executivo constituído por um PSD - que tem equiparado ao PS e acusado de ter pouca ambição - Rui Rocha diz que é precisamente por isso que acha que a IL "deve apresentar-se mais uma vez sozinha, com os seus candidatos, as suas propostas, a sua visão do país".

"Deve apresentar-se às urnas com essa bandeira de ser o único partido reformista do país e deve obter uma validação nas urnas desse caminho. E, depois dessa validação das urnas, então sim, estarão criadas as condições para influenciarmos definitivamente o país", afirma.

Entre as prioridades para um próximo mandato de dois anos na liderança da IL, caso seja reeleito, Rui Rocha indica como prioridade a reforma do Estado, e acrescenta que avançará com uma proposta para um corte de 50 mil funcionários públicos.

Rui Rocha defende que, durante o seu mandato, a IL conseguiu "alargar muito o espectro de políticas" que apresentou ao país, com propostas na saúde, educação ou sistema eleitoral, mas reconhece que houve "projectos que ficaram para trás", o que atribuiu ao facto de ter havido cinco eleições nos últimos dois anos.

Entre os temas que indica merecerem especial atenção da IL actualmente, destaca "a segurança, defesa e imigração", mas recusa que esse foco sirva para disputar eleitorado do Chega, considerando que essa afirmação "não faz sentido nenhum".

"A IL é um partido muito diferente, tem um vinco ideológico próprio, não há nenhum tipo de disputa do eleitorado. Não é por isso que nós estamos a falar disto, é porque é uma preocupação dos portugueses, e faz sentido que seja: a segurança é essencial", disse.

Interrogado se se pode esperar uma IL mais securitária nos próximos tempos, caso venha a ser reeleito líder, Rui Rocha responde: "Não, não se trata disso".

"A IL é o partido da liberdade, da liberdade económica. O crescimento económico, para nós, é absolutamente fundamental. (...) Mas, para nós, [a segurança] é uma questão que merece tratamento porque segurança também é liberdade, também é crescimento económico. Se o país vir os seus indicadores de segurança a degradar, a economia também sofre", diz.

IL quer ter 90 candidatos próprios em cada município

Sobre as eleições autárquicas, a IL tenciona apresentar candidatos próprios em cerca de 90 municípios nas próximas autárquicas mas recusa que o sucesso do partido dependa da conquista de câmaras municipais.

"Eu não faço depender o sucesso da IL nestas autárquicas dessa circunstância [conquistar câmaras municipais]. Eu creio que há muitas formas de afirmar a IL nestas eleições autárquicas. O partido, porque tem feito um crescimento consistente, sólido, tem tempo e, portanto, o tempo trará esse nível de sucesso", diz Rui Rocha.

O líder e recandidato recusa estabelecer qualquer meta para as autárquicas, que se realizarão no próximo outono, salientando apenas que quer que o partido cresça.

Depois de, nas autárquicas de 2021, a IL ter concorrido em 53 municípios - 47 sozinha e seis em coligação -, Rui Rocha afirma que, desde então, "o partido cresceu em número de militantes, de membros e também no número de núcleos", pelo que irá a votos em mais autarquias.

"Nós, neste momento, temos cerca de 90 núcleos da IL em todo o país. E, portanto, essa é a base que ditará o número de municípios em todo o país", afirmou, indicando que o número ainda não está fechado e que deverá haver locais onde a IL tem núcleo mas não irá apresentar candidatos e outros onde acontecerá o contrário.

Questionado se, nesses cerca de 90 núcleos, a tendência será a IL apresentar-se sozinha, Rui Rocha respondeu: "Esse é o desafio que eu tenho feito ao partido". "Tal como acontece em todas as outras eleições, o trabalho feito nesta Comissão Executiva permite termos agora autonomia financeira, política e estratégica para nos apresentarmos a todas as eleições sozinhos. Portanto, algum tipo de entendimento será sempre excepcional e não por regra."

Interrogado se não teme que o caso de Tiago Mayan Gonçalves - o único presidente de uma junta de freguesia que era militante da IL e que se demitiu após ter sido revelado que tinha falsificado assinaturas - possa afectar a prestação autárquica da IL, Rui Rocha diz estar "absolutamente convencido que não".

"Obviamente é indesejável que estas questões aconteçam, mas eu creio que, na avaliação dos eleitores, é muito importante como é o que o partido se posiciona relativamente a casos como esse quando eles surgem e o presidente do partido teve uma posição absolutamente inquestionável de condenação veemente de comportamentos como este", frisa.