Castro Almeida: “Equilíbrio” da lei dos solos implica preço de casas “suficientemente atractivo” para construtores

Ministro da Coesão Territorial confia na aprovação da lei na sexta-feira com a ajuda do PS. “Os partidos que têm experiência de governo têm uma visão globalmente positiva.”

O ministro adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, está confiante de que a polémica alteração na lei dos solos, já aprovada pelo Governo, e publicada em Diário da República em Dezembro, terá uma apreciação parlamentar favorável, esta sexta-feira, na Assembleia da República, com os votos do PS, e defende, em entrevista ao PÚBLICO-Renascença, que com a nova legislação um T2 novo com 80m² em Sintra pode vir a custar 210 mil euros.