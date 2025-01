Morreu a cadela que era a melhor amiga de Ricky Gervais na série After Life

O nome completo de Anti era Vislor Antilly mas a maioria conhecia a cadela da raça pastor-alemão como Brandy, a fiel companheira da personagem sarcástica (e deprimida) de Ricky Gervais na série After Life. Anti morreu aos 13 anos e "era uma alma linda", segundo o actor e comediante britânico. "Ajudou a tornar After Life ​a minha experiência favorita em filmagens de todos os tempos”, escreveu, numa mensagem de homenagem à cadela que o acompanhou em três temporadas da série da Netflix.

Treinada para estar em estúdios de cinema e televisão, participou no Edge Of Tomorrow, com Tom Cruise, e contracenou com George Clooney no The Midnight Sky. A cadela nasceu e vivia no Vislor Dog Training Centre, conhecidos criadores e treinadores de cães ingleses. A última vez que apareceu em frente às câmaras foi no episódio The Debt Of Lies, de Midsomer Murders, lançado em Julho de 2024, onde interpretou um cão polícia à beira da reforma que detém por uma última vez o assassino, nota a BBC.

Em After Life, Anti é a principal razão para a personagem de Gervais, Tony, um repórter num jornal local, deprimido e a fazer o luto pela morte da mulher, sair da cama. “Estou tão contente por lhe ter dito cem vezes por dia que ela era uma menina muito linda”, disse o comediante.