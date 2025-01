No primeiro dia de casamentos LGBTQ+ na Tailândia, o objectivo é juntar 1448 casais

A Tailândia é o primeiro país do Sudeste Asiático a realizar casamentos legais entre pessoas do mesmo género e querem assinalar o marco com 1448 registos num único dia.

Grupos LGBTQ+ querem 1448 registos no primeiro dia

Tailândia é o primeiro país do Sudeste Asiático a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo género

Questão “próxima do coração de muitos tailandeses”, afirma o ex-PM

Após décadas de campanha por parte dos activistas, a Tailândia é o terceiro território da Ásia a legalizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo, depois de Taiwan e do Nepal, com a entrada em vigor, na quinta-feira, 23 de Janeiro, de uma nova lei sobre a igualdade no casamento.

O parlamento tailandês hasteou bandeiras arco-íris na quinta-feira e os complexos comerciais planearam grandes eventos para celebrar a implementação da nova lei.

Num casamento colectivo realizado num centro comercial de luxo de Banguecoque, mais de 200 casais fizeram fila para dizerem os seus votos, alguns em vestidos brancos, outros em trajes tradicionais tailandeses, fatos ocidentais e uniformes cerimoniais da polícia.

“Já passaram 17 anos, conhecemo-nos na escola e enfrentámos muitas coisas... esperamos ver mais igualdade no futuro”, disse Ploynaplus Chirasukon, 33 anos, posando para fotografias depois de receber uma licença de casamento com a agora esposa Kwanporn Kongpetch.

Os grupos LGBT esperam atingir 1448 registos de casamento no primeiro dia, um número simbólico que se refere à secção do código civil tailandês onde uma alteração fundamental mudou as palavras marido e mulher para “cônjuge”.

Os organizadores, juntamente com agências especializadas em casamentos, planeiam compilar os números das cerimónias em todo o país e apresentar um pedido ao Guinness World Records para reconhecer a Tailândia como detentora do maior número de registos de casamento entre pessoas do mesmo sexo num único dia.

“Um-quatro-quatro-oito simboliza a luta pelo direito ao casamento para todos os géneros. Representa o sonho e a esperança de construir uma sociedade inclusiva que aceite e celebre o amor em todas as suas formas”, afirmou o grupo LGBT Bangkok Pride.

De acordo com o Governo, as delegações distritais de todo o país e as embaixadas tailandesas no estrangeiro também estavam abertas para o registo do casamento.

“O casamento igualitário tornou-se verdadeiramente possível com o poder de todos”, disse o antigo Primeiro-Ministro Srettha Thavisin, que era o primeiro-ministro quando a legislação histórica foi aprovada no ano passado.

Srettha Thavisin assinalou o dia como um dia “próximo do coração de muitos tailandeses”.

Foto Casais festejam depois de receberem as certidões oficiais de casamento Chalinee Thirasupa / REUTERS

De acordo com analistas jurídicos, a nova lei sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo irá criar uma maior dinâmica de inclusão das pessoas LGBTQ na Tailândia, que há muito tem a reputação de ter eventos de orgulho do tipo carnavalesco e tolerância para com a comunidade.

No entanto, outras disposições, como a construção de uma família legalmente reconhecida, continuam a ser um desafio para alguns casais.

A definição de família heterossexual — o pai é um homem e a mãe uma mulher — continua a constar do código jurídico tailandês.

O organizador da marcha de Orgulho de Banguecoque, Adcharaporn Thongchalaem, afirmou que a pressa em registar os casamentos de quinta-feira tinha a ver com reconhecimento e não com recordes.

“Este evento mostra que muitos casais LGBT querem esta certidão (de casamento). É um símbolo de que a Tailândia está pronta para a mudança rumo à igualdade. O casamento entre pessoas do mesmo sexo é apenas o primeiro passo”, afirmou Adcharaporn.