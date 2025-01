Covilhã procura seis designers para residências criativas em fábricas

A Trienal Internacional de Design da Covilhã tem abertas candidaturas para seis residências artísticas em três fábricas da região com o objectivo de utilizar o design nos processos de fabrico em contexto industrial.

O desafio para participarem numa iniciativa "de carácter criativo e com forte pendor técnico" é lançado a designers profissionais e os resultados serão apresentados durante a Trienal Internacional de Design da Covilhã, que se realiza entre 21 de Março e 21 de Junho.

As candidaturas estão abertas até 10 de Fevereiro e podem ser feitas na página oficial da Trienal, uma das concretizações no âmbito do Plano de Acção da Covilhã Cidade Criativa da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) na área do Design.

A Câmara da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, em comunicado enviado à agência Lusa, adianta que as residências vão ter lugar na Transformadora e na J. Gomes, na Covilhã, e na Burel Factory, em Manteigas.

"Estas residências têm como objectivo utilizar matérias-primas e processos de fabrico em contexto industrial e como parte de um processo criativo onde o design é a disciplina propulsora", refere a autarquia, na mesma nota.

Cada artista vai trabalhar com esse propósito durante quatro semanas, entre 14 de Março e 14 de Abril.

Na Transformadora uma criação vai tirar partido do trabalho de tinturaria com pigmentos de origem natural e a outra vai focar-se na ultimação e acabamentos, nomeadamente feltragem, levantamento de pelo, corte por tesouras ou outro.

Na J.Gomes, empresa que reaproveita os desperdícios têxteis para fazer fio reciclado, é pedido que se crie um projecto de sensibilização comunitária de recolha de têxteis para a reciclagem no pós-consumo, enquanto na outra residência se pede um trabalho de exploração dos requisitos específicos do design de vestuário para a reciclagem.

Os artistas que vão trabalhar na Burel Factory terão uma intervenção que incidirá em design têxtil, através da fiação e tecelagem, e em design de moda, procurando desenvolver peças de vestuário ou acessórios.