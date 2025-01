Brasil é o país com mais homicídios de pessoas trans pelo 16.º ano consecutivo

Dos 350 casos reportados no relatório global do Trans Murder Monitoring, 30% foram no Brasil. Continua a ser o país que mais mata pessoas trans desde 2008.

Cento e cinco pessoas trans foram mortas no Brasil entre Outubro de 2023 e 30 de Setembro de 2024. Os dados são do registo nacional realizado pela Rede Trans Brasil. O número de homicídios representa uma queda de 12% em relação ao levantado em 2023, quando houve 119.

Mesmo assim, o Brasil continua a ser o país que mais mata pessoas trans desde 2008, segundo o Trans Murder Monitoring (TGEU) de 2024, a parceria global de monitorização de assassinatos de membros da comunidade trans. Dos 350 casos reportados no mundo no mais recente relatório, 30% foram no Brasil.

"Em consonância com os anos anteriores, 94% dos homicídios registados foram feminicídios, ou seja, as vítimas eram mulheres trans ou pessoas transfemininas", lê-se no relatório anual. Foram assassinados 15 jovens trans com menos de 18 anos (quase 6% do total).

Na Europa, a rede reportou oito homicídios em 2024 na Turquia (3), França (2), Itália (1), Geórgia (1) e Azerbaijão (1). O número total de homicídios registados ultrapassou os 5000 casos, desde que o TGEU iniciou o processo de monitorização em 2008.

Segundo o levantamento da Rede Trans Brasil, a região Nordeste lidera no total de vítimas, com 40 pessoas assassinadas. Para catalogar os casos, a Rede Trans Brasil recolhe as mortes divulgadas pelos meios de comunicação e as denunciadas à própria organização. É uma das associações nacionais a que o TGEU recorre para ter dados dos diferentes países.

Segundo o último levantamento do Observatório de Mortes e Violência LGBTI+, de 2023, a cada 38 horas uma pessoa da comunidade LGBTQ+ morre de forma violenta no Brasil.