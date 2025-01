Fascismo amigável, a nova onda

Esta crónica gentilmente copia o título de uma obra de 1980 de Bertram Gross, sociólogo norte-americano, onde se faz uma análise quase inequivocamente certeira sobre o processo de transformação do fascismo na nossa sociedade globalizada. A principal ideia defendida por Gross é que o fascismo, em vez de desaparecer, evoluiu para uma forma mais subtil e "amigável", que não depende de golpes militares ou de líderes carismáticos, mas surge através da economia política das empresas transnacionais.

Este "fascismo amigável" é caracterizado pela crescente influência do sector privado sobre os políticos eleitos, distorcendo uma das funções centrais da democracia liberal: a responsabilidade do governo perante os eleitores.

A base perniciosa deste novo fascismo está na sua natureza não territorial. As grandes empresas, apesar de muitas serem originárias dos Estados Unidos, não são leais a nenhum país. O Estado-nação torna-se uma mera unidade económica, enquanto os seus líderes são fantoches de uma poderosa oligarquia que "opera tanto fora como através do Estado", subvertendo o governo constitucional e suprimindo a luta por maior participação democrática e direitos humanos. A consequência deste processo é um enfraquecimento subtil, mas contínuo, da democracia, à medida que os interesses empresariais suplantam as necessidades dos cidadãos em áreas como saúde, educação e direitos laborais.

Este fascismo amigável foge às limitações de um único Estado, funcionando num sistema multi-estatal que, entre outras coisas, leva à erosão da base tributária. Com a carga fiscal a ser transferida das empresas para os cidadãos, especialmente para a classe média, cria-se um sentimento de revolta fiscal. No entanto, surge a incapacidade de exigir mais, devido à fusão entre as grandes empresas e o Estado que faz com que os princípios democráticos sejam gradualmente corroídos. Tácticas como a destruição dos sindicatos e a perda de influência do trabalhador na política são mecanismos de criação de uma sociedade de indivíduos isolados, à mercê do poder concentrado das grandes empresas. O resultado é a alienação e a paralisia social, que tornam o fascismo amigável ainda mais atraente.

Gross alerta que para ele funcionar, uma parte significativa da população deve considerá-lo aceitável ou preferível, o que torna a opinião pública um factor crucial. O autor discute como a ascensão da nova direita se aproveita da privação de direitos, causada pela globalização e do ressentimento das classes média e baixa, que se vêem marginalizadas tanto económica quanto culturalmente.

Deste modo, a tomada de posse do recém-eleito Presidente dos EUA, Donald Trump, é a demonstração na prática deste conceito. Não será por acaso, que neste evento, houve a variada presença de altas personalidades do patamar de riqueza mais alto da sociedade americana, como também do Mundo. A perniciosidade da mescla da política americana com os seus capitalistas nacionais não é propriamente novidade, sendo ao longo da sua história documentado, mas nunca feito com a abertura que vimos na passada segunda-feira, nem com a presença de um "não-americano" na pessoa de Elon Musk, que marcou o evento com uma tentativa de realizar uma saudação nazi depois de apoiar o partido de extrema-direita alemão AfD.

A este evento, acho também importante ressalvar a presença de vários líderes europeus, com projectos fascizantes nos seus próprios países, como Meloni, Éric Zemmour e Nigel Farage. Personalidades estas que já receberam o apoio do homem mais rico do mundo, Elon Musk. É este o fenómeno para o qual Gross nos alerta com este livro.

Por fim, o autor faz um apelo para que a sociedade não ceda ao medo e reconheça que a luta contra o fascismo amigável ainda não acabou. Fazendo uma citação final, que é um apelo à acção: "Ataquem cada passo em direcção ao fascismo amigável nas fábricas e nos campos, nos escritórios e nos supermercados, nos tribunais e nas legislaturas, nas urnas, nas salas de aula, nos piquetes, na imprensa e nas ondas radiofónicas."

Será que reconhecemos o perigo de um fascismo que, em vez de se impor pela força, corrói silenciosamente as instituições democráticas, disfarçado de mudança e consenso?