Depois da noite

Duas coisas tiveram, ontem, o condão de me perturbar a noite. A primeira foi a descoberta de que alguns músicos participaram na tomada de posse de Donald Trump (é verdade, não gosto nada de Donald Trump). Não, não me refiro aos Village People que, diga-se, nunca tiveram a força genuína de um Sylvester. Refiro-me à presença de duas estrelas do hip-hop: Snoop Dogg e Nelly. Ambos, estiveram lá a cantar e a dançar, não muito longe do bufão e fanfarrão que entrou na Casa Branca.

É verdade que a simpatia de algumas estrelas do hip-hop pelo empresário deixara de ser uma grande notícia. Basta recordar as diatribes de Kanye West, um dos mais improváveis, lunáticos e fervorosos adeptos de Trump. Ou os anúncios jocosos de Lil Wayne, Kodak Black ou Lil Pump. Mas as notícias deixaram-me mais melancólico do que o costume. E quando reparei que os mais importantes sites de música permaneciam mudos sobre o assunto, não pude esconder algo que em há muito pensava: a afinidade de um certo hip-hop com os “valores” desta América que, anafada e bruta, se levanta: o culto do dinheiro, o desejo insaciável de acumular riqueza, o exibicionismo patético da posse e da propriedade, a estúpida misoginia, a rudeza mesquinha das palavras.

Já sei que Nelly argumentou que não é um político e que Snoop Dogg ainda continua calado, mas embora a desilusão me toque nos lábios, não posso chamar a surpresa. Na verdade, as estrelas de R&B e do hip-hop, incluindo algumas das que rejeitam e rejeitaram Trump, há muito que se deixaram seduzir pela mefistofélica meritocracia. Mais, tão cegas pelo desejo de esfregar as suas vitórias no rosto da América branca, abraçaram os milhões da ascensão social como seu único fim. Distantes de qualquer ideia de grandeza, embriagados pelo sucesso, tornaram-se actores na pornografia do ouro, dos diamantes, das malas Prada ou Gucci, dos majestosos SUV, das promissoras criptomoedas. E porque não? Não terão, também eles e elas, direito à sua fatia do mercado? Se os brancos têm mansões nas colinas da Califórnia, porque não podem ter os afro-americanos? Não é essa “elevação” um sinal de (como se diz?) empoderamento?

Muito bem, coloquemos, então, as coisas noutros termos. O que leva uma minoria a imitar as piores pulsões da maioria? O que torna tão fatal esse impulso – quase faustiano – de ser como os outros, de ter tanto ou mais que os outros? Posso até compreender a tentação (hoje, os heróis de muitos são aqueles que ganham milhões), mas como sinto a falta de um assombro moral ou, vá lá, ético! Daqueles que antecipam um “não”, que gritam um “não”. Não muito diferente, ainda que menos violento, do gesto desesperado da personagem interpretada por Spike Lee em Não Dês Bronca. Sim, um "não", um "não" que permita imaginar outra América, menos boçal, menos feia, qualquer que seja a cor da pele ou as ondas do penteado. Lamento, agora com todo o desencanto, não a consigo, hoje, imaginar.

E daqui volto ao início deste texto, à outra coisa que me perturbou. É que eu, português, nascido em Lisboa, sinto que vou deixar de reconhecer o meu país. Porque, mea culpa (mas não só) a minha cultura é, em grande parte, anglófila e norte-americana. Da literatura a Hollywood, passando pelas artes visuais e a música, fiz-me nos Estados Unidos que nunca visitei. Sim, sou, também, um produto da americanização que Adorno e Brecht desprezaram, e agora, com a chegada de Trump, um órfão perdido. Um estrangeirado e um exilado cultural. Com país e sem país. Deliro um pouco, é certo. E felizmente, ainda vou tendo à minha volta as coisas. Os discos, os livros, as imagens, os pensamentos reificados na escrita dos grandes pensadores, artista, autores. Ah, e as paisagens, os homens, as mulheres. Sim, ainda me inspiram (apesar de todos os cantos escuros que elas tapam). E se tudo não tiver passado de uma mentira, terei sempre (permitam-me o exemplo) Lisboa. E tempo, tempo para ler, ver e ouvir aqueles que escapou à minha, tão enamorada pela pop, adolescência.