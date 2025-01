O Chega, Foucault e a hipótese repressiva

Com as lentes de Foucault, talvez concluamos que, quando alguém fala de forma obsessiva e detalhada sobre corrupção, talvez esteja apenas a reprimir a sua própria propensão para praticar ilícitos.

Tem sido irresistível ler o episódio do larápio de malas nos aeroportos alcandorado a deputado como exemplo paradigmático da hipocrisia do Chega. Faz sentido: afinal, o caso é ao mesmo tempo suficientemente gráfico, propenso ao ridículo e capaz de expor as contradições ingeríveis entre o que os representantes do Chega fazem e o que dizem. Peço, no entanto, que me acompanhem na exploração de uma outra explicação para o sucedido – podemos estar perante um caso que confirma a hipótese repressiva, assente na ideia poderosa de que o desejo se transforma em discurso. Se tomarmos como boa esta explicação, teremos todo um outro olhar sobre as palavras dos protagonistas do Chega, bem para além do roubo de malas.