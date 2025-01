Livros que cruzam o Atlântico 12

ENCONTRO DE LEITURAS #12 ENCONTRO DE LEITURAS

Ainda Estou Aqui

Marcelo Rubens Paiva.

Alfaguara // R$ 79,90 // 296 pp

Dom Quixote // € 18,80 // 272 pp

Escritor, dramaturgo e jornalista, Marcelo Rubens Paiva é o convidado do próximo Encontro de Leituras, no dia 11 de Fevereiro, às 19h do Brasil e 22h de Portugal continental. O autor e os participantes discutirão o livro Ainda estou aqui, que acaba de ser lançado em Portugal pela Dom Quixote e foi publicado no Brasil em 2015 pela Alfaguara. O encontro é uma parceria editorial entre o jornal português PÚBLICO e a revista brasileira Quatro Cinco Um à volta de livros publicados nos dois lados do Atlântico.

No livro, que foi adaptado ao cinema por Walter Salles, Rubens Paiva reconstitui memórias familiares e narra toda a história que envolveu o assassinato do seu pai. Morto e torturado pela ditadura militar em 1971, o ex-deputado federal e engenheiro civil Rubens Beyrodt Paiva só teve o seu atestado de óbito emitido 25 anos depois, graças à incessante luta da viúva Eunice Paiva, mãe do autor e figura central de Ainda estou aqui. No filme, que também já se estreou em Portugal, as actrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro interpretam Eunice Paiva em diferentes idades. Fernanda Torres - que já foi convidada do Encontro de Leituras, podem ouvir aqui o podcast - conseguiu esta quinta-feira a nomeação ao Óscar de Melhor Actriz pela sua interpretação.

O acesso ao Encontro de Leituras é gratuito. Como habitualmente, a sessão é aberta a todos os que queiram participar. A ID é 821 6606 8914 e a senha de acesso 088951. Entre na reunião através deste link.

Dia: 11 de Fevereiro, terça-feira

Horário: às 19h do Brasil e 22h de Portugal continental

Evento online e gratuito, via Zoom

MEMÓRIA

A memória de quem fica

O novo filme de Walter Salles, Ainda estou aqui, adapta o livro de Marcelo Rubens Paiva e retrata o desaparecimento do pai do escritor pela perspectiva da sua mãe.

"Ainda que tenha se tornado um fenómeno editorial com o romance Feliz Ano Velho (editado pela Alfaguara no Brasil e pela Pergaminho em Portugal), lançado originalmente em 1982, no qual trata do acidente que o deixou paraplégico aos vinte anos de idade, Marcelo Rubens Paiva só foi tratar literariamente das próprias origens, da relação com a família e da fantasmagoria do desaparecimento de seu pai, Rubens Beyrodt Paiva, nos porões da ditadura militar ao escrever Ainda Estou Aqui, lançado em 2015. Foi do encanto com a leitura desse misto de crónica íntima, autobiografia e devaneios pessoais que o cineasta Walter Salles decidiu plantar ali a semente de seu próximo filme de ficção." Leia na íntegra a crítica de Marcelo Miranda na Quatro Cinco Um.

Na semana passada, quando o filme se estreou em Portugal, a actriz e o realizador conversaram com o jornalista Vasco Câmara a partir de Los Angeles. Leia a entrevista na íntegra no PÚBLICO.

Imagem do filme Ainda Estou Aqui de Walter Salles (Alile Dara Onawale/Divulgação)

DESLEMBRAMENTOS

nem quase todos morreram

"as pessoas de idade, uso pensar, têm uma tranquilidade inerente, conseguida nas ruas da vida — ou entre os vazios do sal que sobra das lágrimas.

(…)

no dia que soube da notícia da partida de jorge amado (em 2001), a primeira coisa que me veio à cabeça, confesso, foi a imagem doce que eu tinha de zélia gattai. os seus olhos contorcidos de ternura, o sorriso franco — porto de companheirismo e amizade.

não consegui pensar em jorge, desconheço por completo a textura do seu sofrimento último. sabia que estava doente; sabia que, eventualmente, estaria desconfortável nesse viver que as doenças impedem de ser humanamente gostoso." Leia na íntegra a coluna de Ondjaki na revista Quatro Cinco Um.

Nas Montras e Vitrines — Livros que cruzaram o Atlântico

A Paixão Segundo G.H. Clarice Lispector.

Rocco // R$ 54,90 // 192 pp

Companhia das Letras // € 16,65 // 208 pp

Causa Amante. Maria Gabriela Llansol.

7Letras // R$ 75 // 192 pp

Relógio D’água // € 14,13 // 211 pp

RECENSÃO

No meio dessa gente endomingada

Contos do português João Guilhoto trabalham a loucura como única forma de redenção para os desencantados.

"Simónio era tão inútil que não servia sequer para sonhar: um dia, quando se forçou a imaginar outra realidade, colapsou. Teve que ser internado às pressas. Sua falta de serventia era tanta que havia se tornado uma atracção turística. Era o rapaz que não podia ser modelo vivo porque constrangia os pintores. Aquele que se dedicava apenas às tarefas desimportantes e não dava conta de nenhuma. Ele mesmo sabia: havia nascido para não prestar para nada. Por isso, numa tarde, decide deitar na grama e não sair mais de lá. Protagonista do terceiro conto da colectânea Os inúteis, do português João Guilhoto, o destino de Simónio dá o tom dos personagens das seis narrativas do livro: seres desesperançosos e resignados." Leia na íntegra a recensão de Guilherme Pavarin publicada na Quatro Cinco Um.

Navegando em águas claras

Com clareza e erudição, os ensaios de Pedro Süssekind servem como guia a leitores não iniciados nas obras-primas de Homero, Shakespeare e Rosa.

"A ideia de um livro de ensaios a respeito de Homero, Shakespeare e Guimarães Rosa, por princípio, pode causar espanto ou certa incredulidade. Como tratar de autores tão monumentais e de algumas de suas obras-primas — Odisseia, Rei Lear e Grande sertão: veredas — em um volume de ensaios, além do mais, relativamente magro? É essa a proposta de O mar, o rio e a tempestade, que o pesquisador e professor de filosofia Pedro Süssekind acaba de lançar pela Tinta-da-China Brasil, na colecção Ensaio Aberto."

Leia na íntegra a crítica de Victor da Rosa na revista Quatro Cinco Um.

Podcast do Encontro de Leituras

O linguista português Fernando Venâncio esteve no Encontro de Leituras a conversar sobre o livro Assim Nasceu uma Língua — Sobre as Origens do Português. O escritor e jornalista brasileiro Sérgio Rodrigues foi um dos moderadores da sessão. Ouvir aqui.

Veja as novidades desta semana.

Amanhã há Ípsilon nas bancas

TEMA DE CAPA : A exposição Object Of Projection, em Braga, apresenta trabalhos recentes da obra visual de Kim Gordon, referência incontornável da música rock dos séculos XX e XXI. Aos 71 anos, a co-fundadora dos Sonic Youth continua com pica pelo futuro. A jornalista Mariana Duarte entrevistou a artista: "No fundo, sou uma punk de coração. Fui assim a vida toda."

Temos ainda uma entrevista ao escritor angolano Pepetela e ao escritor português Afonso Cruz.

Até para a semana.