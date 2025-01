Uma medida de “equidade” para os alunos mais pobres

Caro leitor, cara leitora,

Já abordámos por diversas vezes nesta newsletter como o contexto socioeconómico dos alunos tem impacto no seu desempenho desde os primeiros anos. Começa com o pré-escolar e é, em muitas situações, determinante no seu percurso escolar: os estudantes com menos recursos económicos têm uma maior probabilidade de não concluir o ensino secundário no tempo previsto e de não se candidatarem ao ensino superior.

Há assimetrias que a escola vai conseguindo desfazer, mas outras permanecem. Por isso, o anterior Governo criou um contingente especial destinado aos alunos mais pobres no concurso nacional de acesso ao ensino superior de 2023/2024. Reservou 2% das vagas do ensino superior público para os estudantes beneficiários do escalão A da acção social escolar, logo na 1.ª fase de candidaturas. A avaliação desta medida foi conhecida esta quinta-feira e estas são algumas das suas conclusões:

Sem o contingente prioritário, 41% dos estudantes com escalão A que entraram no curso superior que escolheram não o teriam conseguido por terem uma nota de candidatura inferior à nota mínima de entrada através do regime geral de acesso;

A probabilidade de estes alunos com maiores carências económicas acederem a cursos com médias mais altas aumentou;

Dos 3367 candidatos elegíveis, apenas 43% optaram por se candidatar por via do contingente prioritário.

A Avaliação de Impacto do Contingente Prioritário para Beneficiários de Acção Social Escolar (ASE-A), que Edulog — o think tank para a educação da Fundação Belmiro de Azevedo — apresenta permite concluir que, em parte, a medida está a cumprir o seu propósito, mas é ainda subutilizada pelos estudantes. Porquê?

Poderá ser pela falta de informação, tanto das escolas como dos candidatos sobre a existência e o propósito deste contingente. Mas o que será realmente decisivo são as dificuldades que muitas famílias e alunos atravessam e que acabam por travar o seu acesso ao superior.

“Mesmo com a medida, as restrições financeiras podem fazer com que o aluno nem sequer se candidate ao ensino superior ou a programas selectivos que muitas vezes estão localizados no Porto e em Lisboa”, diz o coordenador do estudo, Pedro Luís Silva, numa conversa que pode ouvir aqui. Os dados mostram precisamente que os alunos beneficiários de acção social escolar tendem a escolher universidades ou politécnicos mais próximos de casa.

A falta de alojamento é um grande entrave ao acesso e permanência no superior, por isso os investigadores do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior que realizaram este estudo notam ser necessário um reforço do apoio financeiro a estes estudantes.

É um apelo há muito feito pelas associações académicas, que temem “a diminuição da diversidade dos públicos no ensino superior" e a elitização de certos cursos.

Há quem pergunte se faz sentido dar um empurrão a estes alunos. A medida está alinhada com o que é feito noutros países, diz Pedro Luís Silva. “Não é uma via facilitadora, é uma via promotora de equidade no acesso.” E “não é necessariamente verdade que estes alunos entrem com notas mais baixas”. No caso das engenharias, da saúde e do bem-estar, das TIC, a nota média desses alunos está “alinhada” com a dos colegas que entraram pelo regime geral, pelo que estes alunos têm igualmente de lutar pelo seu lugar.

Sem estas medidas, que consequências poderão surgir? Olhamos para um exemplo internacional recente: nos Estados Unidos, o número de estudantes negros que entraram na Faculdade de Direito de Harvard caiu drasticamente, depois de as chamadas "medidas de acção afirmativa" (regras de admissão que procuram promover a diversidade cultural e de género, entre outras) terem sido proibidas em 2023. Neste ano lectivo, houve apenas 19 estudantes matriculados no primeiro ano — o número mais baixo desde a década de 1960, conta o The New York Times, alertando para o impacto que o declínio da diversidade pode ter em instituições “de elite” como Harvard.

Por cá, a utilização deste contingente para os alunos mais pobres terá de ser ainda mais estudada, acompanhando os seus percursos académicos e no mercado de trabalho. Mais não seja porque, neste ano lectivo, se registou “uma diminuição significativa” dos estudantes com escalão A colocados no superior — algo a que os investigadores dizem que é preciso estar atento.

Até quinta-feira!