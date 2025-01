Onde os EUA vêem petróleo, a União Europeia deve ver clima

Numa semana de notícias péssimas para o combate à crise climática – já lá vamos, recuso-me a começar por Donald Trump –, soubemos que a União Europeia está cada vez menos dependente dos combustíveis fósseis. Feito inédito: em 2024, o uso de energia solar para a geração de electricidade ultrapassou o emprego do carvão para o mesmo fim. Há mais boas notícias: a produção de gás no bloco europeu diminuiu pelo quinto ano consecutivo, e a geração total de electricidade a partir de matéria fóssil baixou para um mínimo histórico.

As contas foram feitas pelo think tank Ember e mostram, segundo os autores do relatório, que os 27 Estados-membros estão "no bom caminho". Isto porque estão progressivamente a prescindir de combustíveis que, ao serem queimados, libertam gases com efeito de estufa para a atmosfera e partículas finas que prejudicam a saúde humana. Virar as costas ao gás e ao carvão também reduz a exposição da União Europeia à flutuação dos preços no sector da energia.

É agradável saber que Portugal está no grupo dos que andam a tentar fazer a coisa certa, à luz da ciência climática? Sim, é. Mas essa sensação não garante tranquilidade. Estamos a reduzir emissões na nossa casa, mas um dos vizinhos, do outro lado do oceano, bate ufanamente no peito e grita que é preciso extrair mais e mais petróleo. Como o planeta possui uma só atmosfera, todos os poluidores nos afectam directamente, por mais distantes que estejam. E daí a importância fulcral do multilateralismo e da cooperação – palavras que Donald Trump abomina – na acção climática.

Mal tomou posse como Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump saiu do Acordo de Paris, declarou duas emergências e avançou com 200 decretos. Parte destes diplomas foi cirurgicamente desenhada para desmontar a política ambiental e climática de Joe Biden (que, não sendo perfeita, jamais teve o descaramento de entoar o mantra drill, baby, drill). Um exemplo: Biden proibiu a exploração de petróleo e gás em alto-mar, ao longo de uma vasta região costeira e junto ao Alasca, e Trump quer levantar essa proibição. Não é certo que todas as medidas republicanas avancem, uma vez que tanto os tribunais como o mercado podem travar o ímpeto extractivista de Trump.

Enquanto a Terra enfrenta uma crise climática – 2024 foi o ano mais quente das nossas vidas –, Trump declarou uma "emergência energética" no país. Como a jornalista Clara Barata explicou esta semana, Trump argumenta que os preços elevados da energia "são exacerbados pela diminuta capacidade" de os EUA defenderem-se dos "agentes estrangeiros hostis", justificando assim a urgência desvairada de investir na exploração de combustíveis fósseis.

É legítimo que o cidadão europeu questione: será o esforço dos 27 Estados-membros válido se os Estados Unidos, um dos países mais poluidores, tanto actual como historicamente, define a extracção de combustíveis fósseis como uma prioridade política? Para Beatrice Petrovich, analista sénior do think tank Ember, o trabalho de casa da União Europeia não só é válido como adquire ainda mais relevância internacional com o regresso de Trump à Casa Branca.

"Ainda há tempo para agir e evitar as piores consequências das alterações climáticas. Como uma grande economia, o bloco europeu tem aqui uma oportunidade de liderança. O progresso da União Europeia no sector energético ao longo dos últimos cinco anos deve inspirar outras regiões, e dar-lhes confiança no que pode ser ainda alcançado até 2030", assegura Beatrice Petrovich ao Azul numa videochamada.

A co-autora do relatório recorda que, agora, muitos países estão a apostar em renováveis não por razões climáticas, mas sim por motivos económicos e para reduzir a insegurança energética. Por outras palavras, a transição energética não é apenas necessária para evitar fenómenos climáticos extremos, ela também pode trazer vantagens político-económicas.

"Nunca precisámos tanto de líderes climáticos como agora", garante Beatrice Petrovich. Daí que o anúncio de Trump deva ser interpretado como uma oportunidade para a União Europeia subir ao púlpito e "inspirar outras economias". Com o vazio deixado por Trump na arena climática, abre-se espaço para novos actores e diferentes dinâmicas.

Michael Bloomberg, um milionário filantropo norte-americano, percebeu isso muito bem e já se posicionou: anunciou que vai pagar o que os Estados Unidos devem à Convenção do Clima das Nações Unidas, colmatando assim a lacuna deixada (mais uma vez) pela Administração republicana. Já o tinha feito, de resto, entre 2017 e 2020, durante a primeira saída norte-americana do Acordo de Paris.

Os próximos cinco anos de acção climática serão muito exigentes, tanto na redução de emissões como na adaptação. E há aqui um papel preponderante que a União Europeia pode assumir, sugere a analista, não só em nome do Acordo de Paris e do bem comum, mas também dos seus próprios interesses económicos no sector das tecnologias verdes.

"Concordo que os EUA estão no caminho errado, mas nem tudo está perdido", assegura Beatrice Petrovich. Onde os Estados Unidos vêem uma emergência energética, a União Europeia deve continuar a ver a realidade que noticiamos todos os dias no Azul: estamos a atravessar uma emergência climática.