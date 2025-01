"Que um governo do povo, pelo povo, para o povo, não pereça nesta terra". Há 161 anos, a 19 de Novembro de 1863, Abraham Lincoln exortava os norte-americanos a honrar o sacrifício dos seus militares, não só os que morreram na batalha de Gettysburg, durante a Guerra Civil, mas também os que tinham lutado pela independência dos Estados Unidos, "uma nova nação concebida em liberdade e dedicada ao princípio de que todos os homens foram criados iguais".

O país experimenta agora a solução contrária: um governo dos ricos, pelos ricos, para os ricos. Nunca uma Administração norte-americana tinha congregado tantos milionários no seu núcleo executivo (há cinco em 15 com fortunas superiores a 100 milhões de dólares, sem contar com o próprio Donald Trump) e na sua órbita imediata (há uma dezena de indivíduos com mais de mil milhões, incluindo o homem mais rico do mundo, a gravitar a Casa Branca). Trump tomou posse esta segunda-feira, com Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, os três homens mais ricos do mundo, encaixados atrás do púlpito de Trump no Capitólio, e à frente mesmo dos "ministros" milionários do Presidente, relegados para o fundo da fotografia. A oligarquia já não é uma ameaça; ela está aqui.

Ser rico não é crime, nem impede ninguém de ter intervenção pública, incluindo política, nem de servir num Governo. Ser pobre também não é virtude, nem confere qualquer superioridade moral ou sapiência política por si só, nem é vacina contra a tirania. A questão não é essa: é que raras vezes se executou uma agenda tão alinhada com os interesses da minoria norte-americana mais afortunada, agora no poder, e às custas de uma extensa maioria.

Nenhum dos cerca de 200 decretos assinados de rajada por Donald Trump nos primeiros dois dias do seu segundo mandato traz qualquer medida concreta e de impacto imediato na frente que lhe garantiu a vitória eleitoral junto da classe média: o combate à inflação, a promessa de que, com Trump, os norte-americanos voltariam a ter mais dinheiro no bolso para pagar as compras no supermercado, atestar o depósito do carro e pagar as despesas da casa.

Nenhum em 200. Há só uma ordem geral para que os departamentos governamentais combatam a inflação, mas sem qualquer directriz concreta. Há a vontade expressa de aumentar a extracção de petróleo nos Estados Unidos (um português rir-se-á do psicodrama norte-americano com o preço da gasolina, equivalente a 0,8 euros por litros), mas tal dependerá da vontade dos operadores privados, e também não tem efeito imediato (o preço do barril de petróleo caiu 4% nos mercados internacionais nos últimos cinco dias, mas já está a recuperar e mantém-se genericamente no mesmo plano estável dos últimos três anos).

Não há qualquer anúncio sobre a habitação, cuja subida dos custos (preços, rendas, juros, seguros) tem sido o grande devorador de rendimentos nos últimos anos. Nem nada em relação aos custos da saúde, dos cuidados infantis, ou do ensino superior.

Não há pão, mas há circo. Mudam-se nomes a montanhas e golfos. Expulsam-se estrangeiros e suspende-se a cooperação com outros países na saúde, ciência e clima. Promete-se expansão territorial, como no século XIX. Perdoa-se a turba que atacou o Capitólio. Persegue-se a ínfima minoria que é a população transgénero (proíbe-se agora, por exemplo, a sua participação no desporto universitário, onde apesar de todo o celeuma mediático havia registo de apenas 35 atletas transgénero entre 100 mil mulheres desportistas; terei leitores, contudo, que me dirão que este é o assunto mais importante e urgente do mundo). Proíbe-se qualquer programa governamental que vise o combate à discriminação por género, etnia, orientação sexual ou deficiência, porque todos sabemos que a espécie mais ameaçada da América não é o lobo-vermelho, mas sim o homem branco.

Tudo com muito ruído, como num reality show, até com decretos assinados numa secretária montada no palco de um comício. Tudo num contexto de cada vez menor escrutínio, com o Congresso e o Supremo Tribunal em mãos republicanas, com uma oposição democrata desunida e desorientada, com instituições históricas da imprensa domesticadas por proprietários multimilionários próximos ou receosos de hostilizar Trump, e com as grandes redes sociais e plataformas tecnológicas nas mesmas mãos, agora sem ilusão de qualquer compromisso com a verdade.

Enquanto isso, decreta-se a redução da regulação em vastos sectores da economia, incluindo nas criptomoedas e na inteligência artificial, e prepara-se a imposição de pesadas tarifas aduaneiras. Serão as empresas nacionais e os seus accionistas os primeiros e principais beneficiários de ambas as medidas. Ao mesmo tempo, a Administração Trump, repleta de empresários com flagrantes conflitos de interesse, e os republicanos no Congresso preparam generosos cortes de impostos, sobretudo para empresas e para os contribuintes mais afortunados, que serão pagos com reduções drásticas no seguro público de saúde Medicare e em fundos para escolas e programas sociais, e com o desmantelamento da administração pública nas mãos de Elon Musk, cujas empresas continuarão a facturar milhões ao Estado.

A teoria, mais uma vez, é de que o extraordinário aumento dos lucros das empresas e dos rendimentos dos mais ricos acabará por gotejar para a classe média e baixa. Nunca aconteceu, não de forma que compensasse as enormes perdas associadas para a maioria da população e o crescimento brutal da desigualdade económica.

Mas desta é que é. É desta que a fada do trickle down economics aparece, ao cabo de dezenas de tentativas falhadas. Está apenas um pouco atrasada, a acabar de tomar um copo com as outras fadinhas das soluções simples, infalíveis e muito bem-intencionadas.