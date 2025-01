Trump avisa Davos e as empresas: ou produzem nos EUA ou pagam taxas

Donald Trump usou a sua intervenção nesta quinta-feira no Fórum Económico Mundial, que se realiza em Davos, na Suíça, para ler e glorificar a lista das principais medidas anunciadas pela nova Administração nos últimos quatro dias, para atacar e responsabilizar o Governo anterior por “todas as crises” que afectam os Estados Unidos e para avisar o mundo: ou compactua com a “revolução de senso comum” que diz estar em curso no país ou tem de se preparar para sofrer as consequências, nomeadamente no campo comercial.

“A minha mensagem para todas as empresas do mundo é muito simples: venham fabricar o vosso produto nos EUA e nós oferecer-vos-emos os impostos mais baixos de qualquer nação do mundo. Mas se não fabricarem o vosso produto na América, que é uma prerrogativa vossa, então terão, simplesmente, de pagar uma taxa”, resumiu Trump, que interveio na cimeira por videoconferência.

“[Serão taxas] de montantes diferentes, mas que vão canalizar centenas de milhares de milhões ou mesmo de biliões de dólares para o nosso Tesouro, para reforçar a nossa economia e pagar a [nossa] dívida”, disse o novo Presidente norte-americano, que tomou posse na passada segunda-feira.

Prometendo cortes no IRC ​até 15% para as empresas que se queiram estabelecer no país, Trump quer transformar os EUA na “capital” da inteligência artificial, das criptomoedas e dos combustíveis fósseis e, acenando com o “maior corte de impostos da História”, assegurou, nessa lógica, que vai explorar sem entraves as reservas de gás natural e petróleo que o país possui.

Trump garantiu ainda que, durante a sua liderança, os EUA “vão exigir respeito às restantes nações” do mundo, incluindo no continente europeu.

“Estou a tentar ser construtivo, porque adoro a Europa. Adoro os países da Europa, mas o processo é muito complicado e tratam os EUA de forma muito, muito injusta”, afirmou, reforçando críticas anteriores à União Europeia e incluindo o Canadá no grupo de países que “não respeitam” os EUA.

Entre os cerca de 200 decretos presidenciais que assinou nos últimos dias, não consta, por enquanto, a imposição de taxas alfandegárias às importações de outros países. Trump admitiu, ainda assim, incluir a UE, o Canadá, o México, a Rússia ou a China na lista de potenciais afectados por possíveis medidas desse calibre.

O petróleo e a guerra na Ucrânia

Argumentando que até os países adversários dos EUA estão “contentes” com a sua vitória na eleição presidencial de Novembro, porque sabem que “o mundo inteiro será mais pacífico e próspero”, o Presidente republicano afirmou que vai “exigir a redução das taxas de juro” a nível global e que vai pedir à Arábia Saudita e à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que “baixem o preço do petróleo”.

“Se o preço do petróleo baixasse”, atirou, “a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terminaria imediatamente”.

Assumindo ter ficado “surpreendido” com Riade e a OPEP não “o terem feito antes das eleições”, o chefe de Estado norte-americano disse mesmo que eram “muito responsáveis, até certo ponto, pelo que está a acontecer” na Ucrânia. E prometeu reunir-se “em breve” com Vladimir Putin para “acabar com a guerra”.

No campo da segurança, o Presidente dos EUA também afirmou que vai pedir a todos os aliados da NATO que aumentem os seus gastos em defesa na ordem dos 5% do PIB (mais do dobro dos actuais 2%, que muitos nem cumprem).

Na sua intervenção inicial, antes de responder às perguntas de alguns líderes empresariais que lhe dedicaram variadíssimos elogios, Trump ainda arranjou tempo para repetir que “salvou a liberdade de expressão na América”, para reafirmar que, a partir de agora, só há dois géneros (masculino e feminino) nos EUA, para dizer que o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza só foi possível por sua causa e para argumentar que a sua Administração “fez mais em quatro dias do que a anterior Administração em quatro anos”.