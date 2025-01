Triplo homicida de Southport condenado a um mínimo de 52 anos de prisão

O homem que matou três crianças em Southport, no Reino Unido, incluindo a portuguesa Alice Aguiar, foi condenado esta quinta-feira a um mínimo de 52 anos de prisão. “É altamente provável que ele nunca venha a ser libertado”, disse o juiz na leitura da sentença, em Liverpool.

Axel Rudakubana, que tinha 17 anos à data do crime, declarara-se culpado na segunda-feira. O tribunal deu como provado que comprou uma faca através da Amazon e que se deslocou a um encontro de fãs de Taylor Swift a 29 de Julho do ano passado com a intenção de “matar quantas pessoas conseguisse”.

Assassinou três crianças: Elsie Srancombe, de sete anos; Bebe King, de seis anos, e Alice Aguiar, de nove anos. Declarou-se ainda culpado de ter tentado matar mais dez pessoas (oito crianças e dois adultos), de ter produzido rícino em casa e de ter material jihadista em casa.

Quando foi detido e durante o julgamento, Rudakubana não demonstrou arrependimento mas também não explicou porque motivo cometeu o crime. “Foi uma violência extrema de uma tão excepcional gravidade que é difícil compreender porque foi feita”, comentou o juiz Julian Goose.

Apesar de ter documentos sobre a Al Qaeda em casa, o Ministério Público admitiu não ter conseguido provar uma motivação terrorista – para que tal fosse possível era necessário que o arguido tivesse um propósito ideológico, religioso ou político, o que não foi o caso. “As provas sugerem que o seu objectivo era cometer um homicídio em massa por si só”, declarou a procuradora Deanna Heer em tribunal.

A defesa procurou descrever Axel Rudakubana como um rapaz com problemas escolares, “isolado e solitário”.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, reagiu à condenação com a promessa de “promover as mudanças” que as vítimas “merecem”. Em comunicado, o político trabalhista descreve os homicídios de Southport como “um dos momentos mais dolorosos” do Reino Unido, “uma atrocidade” para a qual “não há palavras que cheguem para alcançar a profundidade da dor” que causou.

Verão quente

Os homicídios de Southport tiveram um forte impacto no Reino Unido e estiveram na origem de violentos motins em várias cidades britânicas durante o Verão passado, tornando-se na primeira crise séria que o recém-empossado Governo trabalhista teve de enfrentar.

Os motins – que visaram hotéis que alojavam requerentes de asilo, mesquitas e centros de refugiados, além de lojas, veículos e contentores de lixo – deveram-se em grande parte à propagação de informações falsas nas redes sociais relativas à identidade do atacante, descrito como um muçulmano e filho de refugiados.

Axel Rudakubana nasceu em Cardiff, no País de Gales, é filho de pais ruandeses e está diagnosticado com perturbações do espectro de autismo. A sua identidade só foi revelada por um juiz a título excepcional a fim de evitar mais violência, uma vez que, por se tratar de um menor, a divulgação dos seus dados não ocorreria.