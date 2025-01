Moscovo mantém porta aberta para o diálogo com Trump, apesar de ameaças

O Presidente dos EUA disse que chegou a hora de acabar com “a guerra ridícula” entre a Rússia e a Ucrânia e ameaçou com mais sanções contra a economia russa.

O Kremlin desvalorizou as mais recentes ameaças do Presidente dos EUA, Donald Trump, de que irá aplicar mais sanções à Rússia caso não haja vontade em negociar um cessar-fogo na Ucrânia. Em cima da mesa mantém-se a possibilidade de Trump e o Presidente russo, Vladimir Putin, se encontrarem nos próximos tempos.

Um dia depois de ter tomado posse pela segunda vez como Presidente dos EUA, Trump virou-se para a Rússia, reservando aqueles que provavelmente foram os comentários mais duros dirigidos ao regime de Putin desde que entrou na vida política.

“Chegue a acordo agora e ACABE com esta guerra ridícula! SÓ VAI PIORAR. Se não fizermos um ‘acordo’ em breve, não terei escolha que não seja aumentar as taxas, tarifas e sanções sobre tudo o que seja vendido pela Rússia aos Estados Unidos e a outros países associados.”

Numa série de publicações na rede social Truth Social, Trump alegou que a economia russa está “a falhar” e que Putin devia ter todo o interesse em pôr fim à invasão iniciada há quase três anos. “Podemos fazê-lo a bem ou a mal – e a bem é sempre melhor. É tempo de ‘FAZER UM ACORDO’”, escreveu Trump.

A postura assertiva do Presidente dos EUA contrasta com um historial de alguma indulgência, e até admiração, em relação a Putin. Durante o primeiro mandato, numa altura em que a Rússia já tinha anexado a Crimeia e havia suspeitas de interferência nas eleições norte-americanas, Trump absteve-se de criticar abertamente o Kremlin ou as suas políticas.

Em 2018, os dois líderes encontraram-se em Helsínquia e Trump foi criticado por não ter pressionado Putin por vários temas de fricção entre o Ocidente e a Rússia.

Durante a campanha eleitoral, Trump prometeu que precisaria apenas de um dia para pôr fim à guerra na Ucrânia. Embora, entretanto, tenha admitido que talvez necessite de mais tempo, o sentido de urgência parece manter-se e, para já, a estratégia parece passar por um aumento da pressão sobre Putin.

Nada de novo, diz o Kremlin

Em Moscovo, as palavras duras do Presidente norte-americano foram recebidas aparentemente sem muita surpresa. “Não vemos elementos particularmente novos”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, esta quinta-feira, referindo-se às declarações de Trump.

Dizendo que o Presidente norte-americano “gosta” de sanções, baseando-se no seu primeiro mandato, Peskov quis, no entanto, manter aberta a porta de um “diálogo igual e mutuamente respeitador”. Os dois líderes deverão falar pelo telefone nos próximos dias, mas o porta-voz do Kremlin disse estar ainda a aguardar por “sinais” da parte de Washington. Uma cimeira que junte os dois também é algo que está nos planos de Trump e que Moscovo não rejeita.

Apesar dos desejos de Trump de que a Rússia e a Ucrânia cheguem rapidamente a um entendimento que ponha fim à guerra, há poucos sinais concretos que apontem para que isso aconteça no curto prazo.

A matéria de maior desacordo está relacionada com o futuro dos territórios ucranianos ocupados militarmente pela Rússia. Para além das províncias de Donetsk e Lugansk, quase totalmente ocupadas, Moscovo também anexou Kherson e Zaporíjjia, embora não controle sequer as capitais regionais – as anexações não foram reconhecidas pela comunidade internacional.

Kiev receia que negociar imediatamente torne impossível a recuperação destes territórios, enquanto Moscovo exige que as negociações reconheçam a legalidade das anexações.

Além disto, a Ucrânia quer que lhe sejam concedidas garantias de segurança, nomeadamente através de uma adesão rápida à NATO (algo que não é consensual entre os membros da aliança), mas a Rússia exige um travão à expansão da Aliança Atlântica para perto das suas fronteiras.

No entanto, as preocupações com a economia russa podem mudar os cálculos do Kremlin. De acordo com várias fontes russas ouvidas pela Reuters, Putin tem admitido que o esforço que a invasão da Ucrânia tem junto de alguns sectores da economia está a deixar marcas, sobretudo pela falta de recursos humanos e as elevadas taxas de juros.

Questionado sobre o impacto da guerra sobre a economia russa, Peskov admitiu a existência de alguns “factores problemáticos”, mas garantiu que a capacidade para fazer face ao esforço militar se mantém robusta. “A situação é avaliada como estável e há alguma margem de segurança”, afirmou.