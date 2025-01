Microsoft prestou assistência técnica a Israel nos bombardeamentos de Gaza

O exército israelita recorreu a serviços da Microsoft no seu esforço de guerra durante os bombardeamentos de Gaza após o ataque do Hamas a 7 de Outubro de 2023.

A dependência das forças armadas de Israel da tecnologia de nuvem e dos sistemas de inteligência artificial da Microsoft aumentou significativamente durante a fase mais intensa do bombardeamento a Gaza, segundo uma investigação do jornal The Guardian, em colaboração com as publicações israelitas +972 e Local Call.

De acordo com a investigação conhecida esta quinta-feira, na sequência de documentos revelados pelo Drop Site News, a relação entre as duas partes aprofundou-se após os ataques do Hamas, com a celebração de contratos no valor de 10 milhões de dólares (cerca de 9,6 milhões de euros), que incluíam serviços de computação, armazenamento de dados ou suporte técnico às Forças de Defesa de Israel (IDF).

A documentação entretanto divulgada inclui registos comerciais do Ministério da Defesa de Israel e arquivos da subsidiária israelita da Microsoft, e sugere que os produtos e serviços da empresa, principalmente a sua plataforma de computação em nuvem Azure, foram utilizados por unidades das forças aéreas, terrestres e navais de Israel.

Várias fontes militares, citadas na investigação, asseguram que as IDF tornaram-se cada vez mais dependentes de empresas como Microsoft, Amazon e Google para armazenar e analisar volumes maiores de dados e informações de inteligência por períodos mais longos.

Esta parceria permitiu à Microsoft operar em projectos sensíveis e altamente confidenciais, nomeadamente com a cúpula dos serviços de inteligência das IDF, e em particular com a sua divisão de vigilância de elite, a Unidade 8200.

As revelações sobre a associação entre a Microsoft e as IDF, e a integração dos sistemas da primeira, no esforço de guerra, demonstram o crescimento da participação do sector privado na guerra de alta tecnologia e as distinções cada vez mais ténues entre as infra-estruturas digitais civis e militares, diz o The Guardian.

Além disso, a Microsoft também forneceu às IDF o acesso em larga escala ao modelo GPT-4, da OpenAI — o motor por trás do ChatGPT —, uma vez que está entre os principais investidores nesta empresa. Nem a Microsoft nem o Ministério da Defesa de Israel quiseram fazer comentários sobre esta investigação.

Refira-se que, logo nos primeiros dias da guerra, o exército israelita utilizou um sistema de inteligência artificial que "marcou" 37 mil palestinianos como suspeitos de pertencerem ao Hamas, revelou, na altura, uma investigação de um jornal israelita.

Nessa altura, o +972 (o nome da versão inglesa do jornal israelita Sicha Mekomit) afirmava que os soldados tinham adoptado inquestionavelmente as “listas de morte” recomendadas por um sistema de IA, que até agora não tinha sido utilizado, o Lavender.