Juiz bloqueia medida de Trump que impede direito à cidadania por nascimento nos EUA

Um juiz federal de Seattle bloqueou, esta quinta-feira, 23 de Janeiro, uma ordem executiva da administração de Donald Trump que visava impedir que o nascimento em solo norte-americano concedesse automaticamente a cidadania.

John Coughenour, a pedido de quatro estados liderados pelos democratas, emitiu uma ordem de restrição temporária de modo a impedir a administração do 47.º Presidente dos EUA de aplicar a medida assinada pelo próprio na segunda-feira, o seu primeiro dia no cargo.

“Esta é uma ordem flagrantemente inconstitucional”, disse o juiz a um advogado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que defendia a ordem de Trump.

A ordem já foi objecto de cinco acções judiciais por parte de grupos de direitos civis e procuradores-gerais democratas de 22 estados, que a consideram uma violação flagrante da Constituição dos EUA.

“De acordo com esta ordem, os bebés que nascem hoje não contam como cidadãos dos EUA”, disse o procurador-geral adjunto de Washington, Lane Polozola, ao juiz John Coughenour no início de uma audiência em Seattle.

Polozola, em nome dos procuradores-gerais democratas dos estados de Washington, Arizona, Illinois e Oregon, pediu ao juiz que emitisse uma ordem de restrição temporária para impedir que a administração concretizasse esse elemento-chave da repressão à imigração de Trump.

Os queixosos argumentam que a acção de Trump viola o direito consagrado na cláusula de cidadania da 14.ª Emenda da Constituição, que estabelece que qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos é um cidadão norte-americano.

Na ordem executiva, Trump ordenou às agências americanas que se recusassem a reconhecer a cidadania de crianças nascidas nos Estados Unidos se nem a mãe nem o pai forem cidadãos americanos ou residentes permanentes legais.

Numa declaração apresentada na quarta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA considerou a ordem uma “parte integrante” dos esforços do Presidente “para resolver o sistema de imigração estragado desta nação e a crise contínua na fronteira Sul”.

A acção judicial apresentada em Seattle está a progredir mais rapidamente do que os outros quatro processos relativos à ordem executiva. Esta foi atribuída a Coughenour, um nomeado do antigo Presidente republicano Ronald Reagan.

Coughenour poderá decidir, a partir da bancada, depois de ouvir os argumentos, ou poderá esperar para emitir uma decisão antes da entrada em vigor da ordem de Trump.

De acordo com a ordem, todas as crianças nascidas depois de 19 de Fevereiro, cujas mães ou pais não sejam cidadãos ou residentes permanentes legais, estarão sujeitas a deportação e serão impedidas de obter números de Segurança Social, vários benefícios governamentais e a capacidade, à medida que envelhecem, de trabalhar legalmente.

Mais de 150.000 crianças recém-nascidas teriam a cidadania negada anualmente se a ordem de Trump for mantida, de acordo com os estados liderados pelos democratas.

Os procuradores-gerais dos estados democratas afirmaram que o entendimento da cláusula de cidadania da Constituição foi cimentado há 127 anos, quando o Supremo Tribunal dos EUA decidiu que as crianças nascidas nos Estados Unidos de pais não-cidadãos têm direito à cidadania americana.

A 14.ª Emenda foi adoptada em 1868, na sequência da Guerra Civil, e anulou a célebre decisão do Supremo Tribunal de 1857 que tinha declarado que as protecções da Constituição não se aplicavam aos negros escravizados.

Mas o Departamento de Justiça, no seu relatório, argumentou que a 14.ª Emenda nunca deveria ter sido interpretada no sentido de alargar universalmente a cidadania a todas as pessoas nascidas no país e que a decisão do Supremo Tribunal de 1898 no processo Estados Unidos contra Wong Kim Ark apenas dizia respeito aos filhos de residentes permanentes.

O Departamento de Justiça afirmou que o caso dos quatro estados também “ultrapassa várias barreiras”. O departamento disse que apenas os indivíduos, e não os estados, podem processar reivindicações sob a cláusula de cidadania, e que os estados não têm a legitimidade legal necessária para processar a ordem de Trump.

Trinta e seis dos aliados republicanos de Trump na Câmara dos Deputados dos EUA, na terça-feira, introduziram separadamente a legislação para restringir a cidadania automática apenas a crianças nascidas de cidadãos ou residentes permanentes legais.