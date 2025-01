Francesa que deixou de ter relações sexuais com o marido ganha caso na justiça europeia

Uma mulher, que a justiça francesa culpou pelo seu divórcio por ter deixado de ter relações sexuais com o marido, ganhou um recurso nas instâncias europeias, reacendendo um debate em França sobre os direitos das mulheres.

A francesa, identificada apenas pelas iniciais H.W. e nascida em 1955, levou o seu caso ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) em 2021, depois de esgotar as vias legais no seu país e quase uma década após o divórcio.

A mulher, que casou com o marido em 1984, e com quem teve quatro filhos, pediu o divórcio em 2012. A justiça gaulesa concedeu-lhe o divórcio, mas considerou que havia uma parte culpada: a mulher, que tinha deixado de ter relações sexuais com o marido em 2004 e, consequentemente, incumprido os seus "deveres conjugais".

A francesa apresentou vários recursos contra o veredicto, não contestando o divórcio em sim, porque o tinha pedido, mas a atribuição de culpa. Justificou que tinha deixado de ter sexo por motivos de saúde e pelas ameaças de violência do marido. E considerou que qualquer referência à sua vida íntima era uma intromissão inaceitável.

O TEDH concordou, e concluiu que os tribunais franceses tinham violado o direito da queixosa ao respeito pela sua vida privada e familiar. “No caso em questão, o Tribunal não pôde identificar qualquer razão susceptível de justificar esta intromissão das autoridades públicas no domínio da sexualidade”, declarou o tribunal europeu.

O acórdão do TEDH surge num período de reflexão em França, após o caso de Gisèle Pelicot, cujo marido foi considerado culpado de a drogar e de convidar dezenas de homens para a violarem em sua casa. O caso chocou o mundo, reacendeu debates acesos sobre os direitos das mulheres em França e transformou Gisèle Pelicot num ícone feminista.

Numa declaração divulgada pela sua advogada, Lilia Mhissen, H.W. celebrou a sua vitória legal. “Espero que esta decisão marque um ponto de viragem na luta pelos direitos das mulheres em França”, afirmou. “É agora imperativo que a França, tal como outros países europeus, como Portugal ou Espanha, tome medidas concretas para erradicar esta cultura da violação e promover uma verdadeira cultura do consentimento e do respeito mútuo”.

Mhissen afirmou que o acórdão do TEDH não tem impacto no divórcio de H.W., que é definitivo. No entanto, a decisão terá um grande impacto na legislação francesa, impedindo que os juízes do país tomem decisões de divórcio semelhantes no futuro.

“Esta decisão marca a abolição do dever conjugal e da visão arcaica e canónica da família”, declarou em comunicado. “Os tribunais vão finalmente deixar de interpretar a lei francesa através da lente do direito canónico e impor às mulheres o dever de ter relações sexuais dentro do casamento.”

França vai "adaptar" a lei

O Ministério francês da Europa e dos Negócios Estrangeiros representou o governo francês no processo.

Uma fonte diplomática disse que o Governo reconhecia a decisão e que estava há vários anos comprometido com a luta contra a violência sexual e sexista. Uma lei que pode alterar a definição legal de violação estará actualmente a ser avaliada no parlamento francês, disse a mesma fonte.

Nicolas Hervieu, professor de Direito na Universidade Sciences Po, disse que a decisão foi “humilhante para França", mas congratula-a em nome "dos princípios da liberdade sexual e da protecção das vítimas de violência sexual”.

Gerald Darmanin, ministro da Justiça francês, disse aos jornalistas que iria falar com os legisladores sobre a alteração da lei. “Obviamente, avançamos na direcção da história e adaptaremos a nossa lei”, afirmou.

H.W., oriunda de Le Chesnay, perto de Paris, disse ter ficado profundamente traumatizada com a decisão original francesa, que “legitimou um ambiente familiar em que a privacidade e a dignidade das mulheres são ignoradas e desprezadas”.

O caso de H.W. foi acompanhado por dois grupos franceses de activismo feminino. Emmanuelle Piet, directora do Colectivo Feminista contra a Violação, diz-se muito satisfeita.

“A senhora. W. passou 15 anos a travar esta batalha e acabou por vencer, bravo! Quando se é forçado a ter relações sexuais no casamento, isso é violação”, disse Piet.