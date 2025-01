Instituto da Habitação avança com demolição de casas ilegais em Almada

Intervenção visa apenas as habitações desocupadas e em construção no Bairro da Penajóia, pelo que não haverá famílias desalojadas.

O Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) deu início à demolição de construções ilegais no Bairro da Penajóia, em Almada, informou o próprio IHRU esta quinta-feira.

Ao PÚBLICO, adiantou que foram demolidas "cerca de 30 construções inacabadas e desocupadas", calculando que a operação termine nesta sexta-feira.

A operação de demolição, em curso, “não coloca em causa o desalojamento de qualquer família” porque serão derrubadas apenas “construções inacabadas e desocupadas”, especificou o instituto em nota enviada às redacções.

Trata-se, também segundo o IHRU, de uma iniciativa que visa “conter o crescimento” do bairro ilegal e que foi “articulada com a comissão de moradores e outras entidades”. Ao PÚBLICO, o instituto adianta que é sua intenção "continuar a realizar, de forma regular, este tipo de acções para conter o crescimento deste bairro ilegal".

A Penajóia é um bairro de casas ilegais construído em terrenos públicos, propriedade do IHRU, em que vivem cerca de 300 famílias. A Câmara Municipal de Almada tem responsabilizado o instituto, por ser o dono dos terrenos e por ter permitido o crescimento do bairro ao longo dos últimos anos, apesar dos alertas feitos pelo município.

O problema tornou-se mais visível no Verão do ano passado, quando o IHRU afixou avisos no bairro a notificar os moradores para desocuparem o local porque ia avançar com uma acção de limpeza dos terrenos.

Os moradores queixaram-se de não haver um plano de realojamento e, sem um plano para alojar as famílias, a intervenção ficou pela remoção de lixo e vegetação. As demolições não avançaram. Essa operação incluiu a abertura de vias de circulação, “para reduzir riscos e melhorar as condições de segurança, facilitando possíveis evacuações em situações de emergência”.

Com o novo Conselho Directivo do instituto, nomeado entretanto pelo actual Governo, eram aguardados desenvolvimentos sobre este caso. E o IHRU informou agora que “tem estado a trabalhar em estreita colaboração” com a Câmara Municipal de Almada, a Comissão de Moradores de Penajóia e a União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas” para “avaliar a situação e definir soluções para o Bairro Penajóia”.

De acordo com a referida nota do instituto, as partes envolvidas “têm firmado o compromisso de colaboração” e chegaram conclusão de que era necessário um plano de acção e a “definição de uma estratégia de acção conjunta”.

“Das medidas já iniciadas, destacamos o diagnóstico de caracterização dos agregados residentes em construções ilegais no Bairro, realizado pela Faculdade de Arquitectura de Lisboa, com o apoio da Associação Base Apelo Comum e do Movimento Vida Justa. Os trabalhos encontram-se ainda em curso, prevendo-se a sua conclusão até ao final do primeiro trimestre de 2025”, informa o IHRU.

Sobre a futura utilização dos terrenos, o instituto diz que “aguarda a aprovação da revisão” do Plano Director de Almada (PDM) para tomar uma decisão, mas adianta que a previsão é a de que “poderá ser afecto à construção de habitação destinada a arrendamento acessível”.

O IHRU sublinha que tem em construção “mais 600 habitações”, em Almada, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), “para dar resposta às famílias que não têm capacidade de aceder a uma habitação no mercado livre”.

O Conselho Directivo do instituto assegura que tem “intenção de continuar a realizar este tipo de acções”, de demolição de construções ilegais, e de “largar o âmbito de actuação noutros territórios que apresentem situações de idêntica natureza, de modo a salvaguardar a utilização legal dos solos públicos para promoção de novas soluções habitacionais conforme definido nos instrumentos de gestão territorial e em sintonia com a implementação de política pública de habitação definida pelo Governo”.

Contactada pela PÚBLICO, a Câmara Municipal de Almada diz registar "com agrado, e por fim, a assunção de responsabilidades por parte do IHRU em Penajóia, esperando que este seja o primeiro passo para a resolução deste problema, que cresce diariamente no nosso concelho, em terrenos do Estado." A autarquia adianta que ainda que os terrenos onde o instituto interveio, "à semelhança dos terrenos afectos à 14 operações de construção em curso, não estão dependentes do PDM em vigor, pelo que o IHRU pode planear mais construções onde entender, desde que dentro da área abrangida pelo Plano Integrado de Almada."

Notícia actualizada às 18h26: acrescenta reacção da Câmara de Almada e do IHRU