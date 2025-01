Em dez anos, fraudes no Metro de Lisboa diminuíram. No Porto, valor manteve-se “estável”

Nos últimos dez anos, houve uma diminuição dos passageiros em fraude no Metropolitano de Lisboa, de acordo com as estimativas da empresa enviadas ao PÚBLICO. Essas fraudes incluem falta do título de transporte ou a sua utilização sem validação. Já no Metro do Porto a taxa de fraude tem-se “mantido relativamente estável”, indica também a própria empresa. Quanto às restantes transportadoras, é difícil tirar conclusões sobre a sua evolução, pois não foram disponibilizados dados suficientes para isso. Também a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) refere que “não é possível apurar, com rigor, uma taxa nacional” para as fraudes de bilhetes nos transportes públicos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt