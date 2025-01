Câmara do Porto quer comprar sede da ANJE, construída em terrenos cedidos pelo município

A Câmara do Porto vai pagar 4,3 milhões de euros pela sede da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), um edifício com seis pisos e logradouro construído num terreno com uma área total de 3100 metros quadrados que já foi da própria Câmara do Porto e foi cedido à associação de forma gratuita.

A intenção de aquisição está numa proposta que será votada na próxima reunião pública do executivo, na segunda-feira, e que terá, posteriormente, de passar pelo crivo da Assembleia Municipal e também do Tribunal de Contas.

A cedência acontece em 1992, durante o primeiro mandato de Fernando Gomes, altura em que o município constituiu a favor da ANJE “um direito de superfície sobre uma parcela do domínio privado municipal, sita à Rua Paulo da Gama”.

Em 2003, já com Rui Rio como edil, o município cede “definitiva e gratuitamente o direito de propriedade do solo sobre a referida parcela de terreno”, com a condição de que o espaço se mantenha como sede da associação e de actividades relacionadas.

A decisão respaldava-se no “interesse público”, aponta a proposta assinada pelo vereador Pedro Baganha. O executivo de Rio argumentava que o trabalho da instituição era um “contributo para modernização da base económica da cidade e para o reforço da sua competitividade, bem como à fixação de recursos humanos altamente qualificados”.

Vinte anos depois, a ANJE, liderada desde Julho de 2024 por Carlos Carvalho, propôs à autarquia a venda do imóvel. Licenciado pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e CEO da empresa Adyta, uma tecnológica que trabalha nas áreas da cibersegurança e comunicações seguras, Carlos Carvalho integrou em 2015 a lista de coligação Portugal à Frente no Porto, encabeçada por Aguiar Branco, já foi vereador do PSD na Câmara de Amarante e líder da JSD de Amarante.

A avaliação feita pela Câmara do Porto para esta aquisição, refere a proposta, não inclui o terreno. “A valorização do imóvel deve incidir unicamente na benfeitoria respeitante ao edificado, sem incluir o valor do terreno cedido de forma definitiva e gratuita à mesma associação”, escreve o actual executivo na proposta. Assim, chegou-se à avaliação, feita por perito externo, no valor de 4,3 milhões de euros.

Durante dois anos, a autarquia quer transformar este edifício num “Centro Multifuncional de apoio ao Empreendedorismo”, período durante o qual a ANJE se manterá no espaço como inquilina, pagando uma renda mensal de 24,9 mil euros. Findos esses dois anos, o imóvel é entregue ao município “livre de quaisquer ónus ou encargos, nomeadamente dos derivados de possíveis arrendatários, comerciais, industriais ou de outra natureza”.

Para o executivo de Rui Moreira, a cidade precisa de ter um espaço que responda ao seu “ecossistema empreendedor” que, diz a proposta, conta com “mais de 900 startups e scaleups activas, empregando mais de 20 mil pessoas em sectores estratégicos como tecnologia, saúde e fintech”. O valor desse ecossistema, continua, “ultrapassou os 6,4 mil milhões de euros entre 2021 e 2023”.

“Este crescimento evidencia a necessidade de novos espaços para responder à procura crescente e fortalecer o potencial da cidade como centro de inovação, com especial foco nas empresas em arranque de operação.”

Considerando que o imóvel sede da ANJE, que integrará a rede de equipamentos municipais, tem “relevância histórica”, o executivo de Rui Moreira entende estar a “preservar este legado e a memória do empreendedorismo em Portugal” e, ao mesmo tempo, a “revitalizar o espaço para acolher novas iniciativas que estimulem a inovação e a criatividade, reforçando o ecossistema empreendedor da cidade”.

O centro irá trabalhar “em rede com os espaços privados” e “complementará a oferta já existente e que se espera ampliar”, com “espaços de coworking, escritórios privados, auditórios, zonas de networking e programas de aceleração e apoio à internacionalização”.