Mães sobrecarregadas têm mais dificuldade em competir profissionalmente

Quem cozinha diariamente? Em 65% das casas portuguesas são elas, e em 78% são também elas quem lava e passa a ferro a roupa. São as mães que maioritariamente vestem os filhos pequenos, que os deitam, que os levam ao médico, que ficam em casa quando estão doentes. E por aí adiante, diz o Instituto Nacional de Estatística. E se isto não é assunto para birra, não sabem o que é!

As consequências deste duplo emprego não são apenas um cansaço imenso, mas também a dificuldade de avançar na carreira e obter uma melhor remuneração. O que vai ser mais difícil ainda quando uma das áreas em que as mulheres estão a ficar para trás é a das competências digitais/Inteligência Artificial, com tudo o que isso implica para a sua vida profissional. Surpresa — quando os especialistas foram descobrir porquê, chegaram à exacta mesma conclusão daquela a que qualquer mãe que gaste dois minutos a reflectir no assunto chega: falta de tempo! Falta de tempo para aprender, com tudo o que a aprendizagem implica, de tentativa e erro. Basta ver as estatísticas acima para ter a certeza de que as mulheres têm mais que fazer – literalmente.

A solução passa por uma divisão mais justa do uso do tempo, mas não basta apontar o dedo aos homens. Nós também temos de mudar. Precisa mesmo de ouvir o episódio de hoje.

