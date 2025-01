Justin Baldoni divulga filmagens de Isto Acaba Aqui para mostrar que não assediou Blake Lively

A equipa do actor Justin Baldoni divulgou um vídeo das filmagens de Isto Acaba Aqui como prova de que o actor não terá assediado sexualmente a co-protagonista Blake Lively. O vídeo de nove minutos, publicado pela imprensa norte-americana, mostra uma das cenas das duas personagens, Lily e Riley, a dançar num bar, enquanto se apaixonam. Apesar do produtor afirmar que a cena foi filmada com o consentimento de ambos os actores, a equipa de Lively nega.

“Ambos os actores estão claramente a comportar-se bem no âmbito da cena e com respeito mútuo e profissionalismo”, declara a equipa de advogados de Baldoni à revista Variety. Os três takes da cena em slow motion mostra a sequência inteira de filmagem, com os figurantes a celebrar golos de um jogo de futebol americano num bar, enquanto os dois actores estão absortos num momento romântico. No filme, a cena tem música sobreposta, o que leva a que não se ouça o que os actores dizem, ao contrário da filmagem em bruto.

No processo judicial interposto em Dezembro, Blake Lively utiliza esta cena como argumento para a queixa de assédio sexual por ter sido filmada sem a presença de um coordenador de intimidade e sem que aquela tivesse sido ensaiada ou discutida. Baldoni, diz, “inclinou-se para a frente e arrastou lentamente os lábios desde a orelha dela até ao pescoço, enquanto dizia: ‘Cheiras tão bem’”.

O vídeo desta terça-feira, argumenta a equipa de Lively, corrobora a queixa da actriz, já que se ouve várias vezes Lively a sugerir ao actor: “Acho que devíamos estar a falar. Acho que é mais romântico se estivermos a dançar e a falar.” E ele insiste — “Devíamos aproximar os lábios” — enquanto pede às câmaras que se aproximem mais. “O Sr. Baldoni estava a acariciar a Sra. Lively com a boca de uma forma que não tinha nada a ver com os seus papéis”, lê-se no processo judicial.

“Qualquer mulher que tenha sido tocada de forma inadequada no local de trabalho reconhecerá o desconforto da Sra. Lively”, declaram os advogados da actriz. “Reconhecerão as suas tentativas para tentar desviar o toque indesejado. Nenhuma mulher deve ter de tomar medidas defensivas para evitar ser tocada pelo seu empregador sem o seu consentimento.” De recordar que Baldoni não é só co-protagonista, mas realizador do filme.

Na mesma filmagem ouve-se Lively a contar como ela e o marido, Ryan Reynolds, “falam a toda a hora” e Baldoni conta que ele e a mulher, Emily, às vezes limitam-se a olhar um para o outro. “Acho que o acharias aterrador”, diz o actor. E ela responde: “Eu pensava: 'Oh não, encontrei um sociopata.’”

Os advogados da actriz lamentam ainda que a divulgação do vídeo seja uma “manobra” infeliz com o objectivo “pouco ético de manipular o público”.

Na semana passada, Justin Baldoni avançou com um processo de difamação contra Blake Lively e Ryan Reynolds e exige uma indemnização de 400 milhões dólares (cerca de 389 milhões de euros) pelos danos causados.

No processo entregue no Distrito Sul de Nova Iorque, o produtor é apoiado pelo co-produtor Jamey Heath, pela publicitária Jennifer Abel e a publicitária de crise Melissa Nathan. Juntos reiteram que Lively se tentou apoderar da produção do filme que retrata uma história de violência doméstica com base no livro de Colleen Hoover. Entretanto, nesta semana, face à polémica, a escritora fechou a sua página oficial de Instagram.

Baldoni não fez queixa apenas de difamação, mas também por “extorsão civil, invasão de privacidade, violação do pacto implícito de boa-fé e de negociação leal, interferência intencional em relações contratuais, interferência intencional em vantagens económicas potenciais e interferência negligente em vantagens económicas potenciais”.

A tensão entre Blake Lively e Justin Baldoni tornou-se evidente na promoção de Isto Acaba Aqui, um sucesso de bilheteiras, em que os dois assumiram posições distintas no que toca ao tema do filme. Nas redes sociais, a actriz foi acusada de “romantizar” a violência doméstica, enquanto Baldoni abordou o fenómeno por diversas vezes nas entrevistas de divulgação.

Mais tarde, soube-se que Lively e outros actores tinham sido instruídos pela Sony para não falar de violência doméstica e abordar antes outros aspectos do filme. O New York Times escreve que Baldoni e os seus representantes trocaram mensagens para discutir um plano de comunicação para denegrir a actriz. Como resultado, a protagonista da trama foi alvo de má cobertura na imprensa e alvo de ódio nas redes sociais. Os advogados de Blake Lively têm reforçado que o caso não se trata de “uma briga por diferenças criativas” e que não mudará nada nas suas acusações de assédio sexual.