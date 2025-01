O que fazer? Sexta é dia de canções, fumeiro e enguias

The Black Mamba

PORTO Coliseu Porto Ageas. Dia 24/1, às 21h30. M/6. 15€

A banda formada em 2010 e encabeçada por Tatanka volta a mostrar as notas enérgicas do seu universo blues-funk-soul. O alinhamento do espectáculo centra-se em Last Night in Amsterdam, o quarto disco de originais, lançado em Novembro de 2024 e servido por temas como Crazy Nando, Love is on my side ou Sweet Amsterdam.

Em cena estão também os três discos que habitam os 15 anos de carreira do grupo: The Black Mamba (2012), Dirty Little Brother (2014) e The Mamba King (2018).

34.ª Feira do Fumeiro

MONTALEGRE Parque de Exposições e Feiras. De 23/1 a 26/1, a partir das 10h. Entrada livre

Chouriça, salpicão, rojões, alheiras, sangueiras, chouriço de abóbora, morcelas, presuntos, orelheiras, pés…

Numa tradição que remonta a 1992 e que presta tributo à gastronomia barrosã, estão à prova as iguarias certificadas da terra, lado a lado com um cartaz recheado onde não faltam música, petiscos, demonstrações culinárias, chegas de bois, um seminário sobre O turismo na procura pela sustentabilidade e inovação em espaços rurais, artesanato e outros produtos da região (como pão, mel, folar, compotas ou licores). Mais informações em www.cm-montalegre.pt.

1984

GUARDA Teatro Municipal. Dia 24/1, às 21h30. M/14. 5€ a 7,50€

Ainda em luta por uma nova casa, depois do despejo do Teatro da Politécnica, os Artistas Unidos seguem caminho com a peça de Robert Icke e Duncan Macmillan que adapta a distopia de violência, vigilância e despotismo escrita por George Orwell em 1949.

Nesta nova versão, com encenação de Pedro Carraca e produção partilhada pela companhia, o Centro Cultural de Belém e o Teatro Aveirense, a interpretação está a cargo de Ana Castro, Carolina Salles, Gonçalo Carvalho, Inês Pereira, Paulo Pinto, Pedro Caeiro, Raquel Montenegro, Tiago Matias e Victor Gonçalves.

Quando Eu Morrer, Vou Fazer Filmes no Inferno!

LISBOA Culturgest. De 23/1 a 25/1, às 20h. M/16. 14€

A nova peça de Mário Coelho foca uma casa invadida, o pânico que se avizinha, perguntas sem resposta, traumas geracionais, ligações familiares e tragédia anunciada. Com uma grande influência da linguagem cinematográfica, o espectáculo é desenvolvido como “uma experiência imersiva que explora os limites da narrativa teatral”, dita a folha de sala.

No elenco estão Alice Azevedo, Ana Valentim, Anabela Ribeiro, Anna Leppänen, Cleo Diára, Júlia Valente, Leonardo Garibaldi, Lúcia Moniz, Mariana Gomes, Matilde Jalles, Pedro Baptista e Rita Rocha Silva.

Eu e Ele: Carolina Deslandes e Diogo Clemente

LISBOA Coliseu dos Recreios. Dias 24/1 e 25/1, às 21h30. M/6. 20€ a 55€

A cumplicidade e o amor à música são as notas dominantes dos concertos intimistas que reúnem “algumas das memórias mais felizes” vividas em palco por Carolina Deslandes e Diogo Clemente.

O projecto não é novo: nasceu em 2018 à boleia da canção A vida toda, açambarcou aplausos e salas esgotadas, e volta agora às luzes da ribalta, prometendo um regresso ao passado e “uma amostra do presente e das pessoas que somos hoje”, salientam.

Festival da Enguia da Lagoa de Santo André

SANTIAGO DO CACÉM Santo André - Restaurantes A Cascalheira, Cantinho dos Sabores, Chez Daniel, Dom Lucas, Faz-te Esperto, Figo Doce, Giz na Praia, Mesa da Vila e Ti Lena. De 24/1 a 9/2.

Fritos, grelhados, em ensopados, caldeiradas, cataplanas, açordas, à bulhão pato ou de escabeche, sempre com um olho na tradição e outro na criatividade, os eirós vão ao prato nas mais variadas formas, com o selo de produto único e de excelência, pescado numa área de reserva natural.

É essa a garantia do Festival da Enguia da Lagoa de Santo André que, à décima edição, renova o convite a nativos e visitantes para passar pelos nove restaurantes locais que aderiram à causa e fazer prova da iguaria que dá corpo e alma à iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém com o apoio da Junta de Freguesia de Santo André.