Novos voos: easyJet vai ligar o Porto à Croácia, o Funchal a Nantes

A easyJet continua a confirmar novas rotas Primavera-Verão em Portugal e já vai nas 11. As últimas novidades: Porto-Split; Funchal-Nantes.

No caso do Porto, a nova rota de e para a Croácia tem por destino um dos mais turísticos e concorridos do país. Split é a segunda maior cidade croata, depois da capital, Zagreb, e fica na costa adriática, na região da Dalmácia. A rota Porto-Split levanta voo a 23 de Junho, com duas frequências semanais (segundas e quintas). No site, surgem bilhetes com preços mínimos entre cerca de 45 e 80 euros ao longo do Verão.

A nova rota francesa da Madeira, Funchal-Nantes, começa a 30 de Março. Serão três voos por semana (terças, quartas e domingos), mas com duas excepções, Julho e Agosto, em que serão só dois (terças e sábados). Nantes, para além da cidade, repleta de atracções arquitectónicas e culturais, é porta de entrada para muitos destinos próximos, sendo a capital do Loire-Atlântico, logo, meio caminho andado para chegar a uma das rotas mais célebres destas paragens, a dos castelos icónicos do Vale do Loire. No site da empresa, o bilhete começa em redor dos 75 euros, mas o preço pode facilmente duplicar ou mais.

Além destas duas, a easyJet já avançou a realização de rotas de Lisboa para Tirana (Albânia, a partir de 24/6), Palermo (Itália, a partir de 3/6) e Milão Linate (Itália, a partir de 30/3). Em Faro, a novidade é Zurique (Suíça, começa a 1/4) e Bordéus (França, 29/6, mas apenas em Julho e Agosto). No Funchal há ainda a "nova" ligação a Londres Luton (arranca a 2/6) e a Amesterdão (todo o ano).

Entre os reforços de voos noutras rotas, dois destaques: Lisboa-Ilha do Sal passa no Verão a cinco vezes por semana; Porto-Ilha do Sal a quatro vezes.

Segundo a empresa, estarão disponíveis no site e nos agentes "mais de sete milhões de lugares" em toda a rede de e para Portugal nesta temporada.