Monte Evereste com gente a mais? Nepal aumenta taxas de escalada em 36%

A autorização para conquistar o “céu do mundo” já não era barata: em redor dos 10 mil euros na época alta da escalada; período em que passa a custar quase 15 mil.

O Nepal vai aumentar as taxas de autorização para escalar o Monte Evereste em 36%, tornando o pico mais alto do mundo mais caro para os alpinistas pela primeira vez em quase uma década.

As receitas provenientes das taxas de autorização e de outras despesas efectuadas pelos alpinistas estrangeiros são uma fonte fundamental de receitas e de emprego para esta nação com parcos fundos - e que alberga oito das 14 montanhas mais altas do mundo, incluindo o Monte Evereste.

Uma licença para escalar o Evereste, com 8.849 metros, custará 15.000 dólares (14,40 mil euros), disse Narayan Prasad Regmi, director-geral do Departamento de Turismo, esta quarta-feira, anunciando um aumento de 36% a aplicar na taxa de 11.000 dólares (10,50 mil euros) que está em vigor há quase uma década.

“As taxas de autorização não eram revistas há muito tempo. Agora actualizámo-las”, disse Regmi à Reuters.

A nova taxa entrará em vigor a partir de Setembro e aplicar-se-á à popular época de escalada de Abril a Maio, ao longo da rota padrão South East Ridge, ou South Col, iniciada pelo neozelandês Sir Edmund Hillary e pelo sherpa Tenzing Norgay em 1953.

As taxas para a época menos popular de Setembro-Novembro e para a época raramente escalada de Dezembro-Fevereiro também aumentarão 36%, para 7.500 dólares e 3.750 dólares, respectivamente.

Não será o preço que vai "desencorajar os alpinistas"

Alguns organizadores de expedições afirmaram que o aumento, em discussão desde o ano passado, não deverá desencorajar os alpinistas. São emitidas cerca de 300 autorizações por ano para o Evereste.

“Já esperávamos este aumento das taxas de autorização”, disse Lukas Furtenbach, da Furtenbach Adv, organizadora de expedições sediada na Áustria

Para ele, trata-se de uma “medida compreensível” do Governo do Nepal. “Estou certo de que os fundos adicionais serão utilizados de alguma forma para proteger o ambiente e melhorar a segurança no Evereste”, disse Furtenbach.

Regmi não disse em que é que as receitas adicionais serão utilizadas.

Centenas de alpinistas tentam escalar o Monte Evereste e vários outros picos dos Himalaias todos os anos.

O Nepal é frequentemente criticado pelos especialistas em montanhismo por permitir a entrada de demasiados alpinistas no Evereste e por fazer pouco para o manter limpo ou para garantir a segurança dos alpinistas.

Regmi disse que foram organizadas campanhas de limpeza para recolher o lixo e que a fixação de cordas, bem como outras medidas de segurança, foram efectuadas regularmente.

Os alpinistas que regressam do Evereste dizem que a montanha está a tornar-se cada vez mais seca e rochosa, com menos neve ou outra precipitação, o que, segundo os especialistas, pode dever-se ao aquecimento global ou a outras alterações ambientais.