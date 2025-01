João Manzarra lança-se às viagens no YouTube: é o “canal onde meto as minhas aventuras”

Conhecido por vários programas na SIC, caso d' A Máscara, o apresentador João Manzarra revela-se agora no YouTube como viajante. Manzarra estreou um canal esta quarta-feira totalmente dedicado às viagens que faz pelo mundo. E começa logo bem lá em cima: primeira paragem, Nepal.

É, na apresentação de Manzarra, pura e simplesmente o "canal onde meto as minhas aventuras".

"Vai reunir vários conteúdos, um deles uma série em formato videocast", com episódios com as suas viagens, adiantou-se no lançamento do canal.

A série terá episódios semanais e o primeiro episódio do primeiro destino já está disponível: "Desvenda a viagem que fez com o videógrafo Arlindo Camacho ao Nepal". "Passando pela selva, o campo base do Evereste ou parando em Katmandu" - a primeira aventura a ver é precisamente "Katmandu Clássico" (23 minutos, entre a apresentação do programa, passeios e descobertas pela cidade e muita, muita conversa).

Por Katmandu, no seu tradicional estilo informal e bem-humorado, vai pelo Templo do Macaco, a praça de Durbar Square, recorda o terramoto e o assassinato da família real, espreita (desconfortavelmente, diga-se), Kumari, a menina deusa: Mas também descobre, entre outras cenas, a melhor chamuça, um Sadhu (homem santo do hinduísmo) ou reviravoltas à volta do Namastê.

"Quando faço este tipo de viagens, não me é natural parar para gravar o que estamos a ver enquanto estou a aproveitar a experiência", conta Manzarra. "No entanto, queria muito documentá-las e, por isso, tivemos de encontrar outra forma de registar tudo. Ao longo do dia de viagem vamos tirando notas e gravando algumas imagens e depois, com calma, contamos a história”, resume.

Em geral, o canal pretende ser uma plataforma muito pessoal: um lugar para "expressar a minha criatividade de forma mais livre”, diz.

O programa de viagens, embora pessoal, revela-se também no trabalho de uma equipa com muita experiência no assunto: Arlindo Camacho (fotógrafo, director de fotografia, com longa carreira também em viagens), Diogo Lima (edição) e Martim Torres (Grading).

Foto João Manzarra dr